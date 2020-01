OPEN DAY Grande partecipazione all’Iis “Euclide”

R. & P.

Va in archivio l’Open Day promosso dall’Istituto Euclide di Bova Marina in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021, e lo fa con un successo testimoniato dall’ampia partecipazione e dal gradimento tributate da alunni e famiglie che hanno riempito un’aula magna gremita in ogni ordine di posti. L’evento ha consentito l’illustrazione dell’offerta formativa proposta dalla scuola e una visita guidata nei vari laboratori e negli ambienti scolastici. Le famiglie sono state accolte dai docenti delle varie discipline che hanno illustrato tutto ciò che la scuola ha da offrire. Ai tantissimi presenti sono stati esposti tramite video e presentazioni i vari indirizzi scolastici dal Liceo Scientifico (Indirizzo Tradizionale e opzione Scienze Applicate) a quello ITLC (Informatica e Telecomunicazione); dal CAT (Costruzione Ambiente e Territorio) ad AFM (Amministrazione Finanze e Marketing) passando per l’Istituto professionale per l’Enogastronomia Alberghiero; l’appuntamento di qualche giorno fa ha inoltre permesso la visita ai numerosi laboratori presenti all’interno dell’Istituto (Fisica; Chimica, Biologia e Scienze della Terra; Informatica; Flipped Classroom; Arte; Redazione del Blog all’interno dei locali della Biblioteca dove si svolgono anche diverse iniziative di carattere culturale per finire con i laboratori di Sala e Cucina; Le iscrizioni rimarranno aperte fino al prossimo 31 di gennaio. “Nel corso di quest’ultimo appuntamento – spiega Carmen Lucisano, dirigente dell’Istituto – abbiamo offerto la giusta immagine di una scuola divenuta nel tempo importante punto di riferimento formativo sul territorio. La nostra è una scuola cresciuta moltissimo per numeri e qualità di un’offerta formativa oggi nutritissima attraverso cui intendiamo offrire ai ragazzi ed alle loro famiglie un ampio ventaglio di possibilità. Il messaggio più bello colto dai tantissimi presenti – conclude la preside – al di la dei contenuti dell’offerta, certamente di livello, è stato senza dubbio quello a cui teniamo di più, ribadire che l’Euclide è una grande famiglia dove ad accogliere sempre ragazzi e genitori ci sarà il sorriso, l’affetto e l’attenzione proprio del delicato ruolo in capo ai formatori”.