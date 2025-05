R. & P.

ROCCELLA IONICA – La Sezione di Roccella della Lega Navale Italiana aderendo all’analoga iniziativa nazionale, svolgerà il prossimo sabato 24 maggio l’Open Day, una giornata dedicata a far conoscere ed avvicinare cittadini e studenti alla cultura del mare e alle attività ad esso connesse.

Scopo dell’evento è quello di:Contribuire a far conoscere la Lega Navale Italiana quale opportunità per tutti i cittadini, a prescindere da disabilità o condizioni di disagio sociale o economico, per l’avvicinamento al mare e alle acque interne e la fruizione di attività culturali, sportive, di formazione nautica, di inclusione sociale e di protezione ambientale; Promuovere il ruolo istituzionale che la LNI svolge in collaborazione con la Marina Militare, il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, le scuole, le associazioni, le federazioni, i comuni e tutti gli attori istituzionali che hanno attinenza con la fruizione e la protezione del mare e delle acque interne. Avvicinare i giovani e gli studenti al mare e alle acque interne, enfatizzando le specifiche opportunità e promuovendo delle azioni per la salvaguardia dell’ambiente marino, costiero, lacustre e fluviale.

La Sezione di Roccella, da molti anni punto di riferimento per il territorio della Locride e non nuova a queste iniziative, ha ideato un programma che vedrà sabato 24 la sede aperta a cittadini ma soprattutto agli studenti provenienti dagli Istituti di Istruzione di secondo grado di Roccella i quali saranno coinvolti attivamente con laboratori di arte marinaresca e nella conoscenza della vela, con dimostrazioni pratiche. Sarà anche un momento di festa e condivisione dei valori di inclusività e solidarietà, capisaldi della LNI.

Nel pomeriggio della stessa giornata sarà svolto un breve corso di meteorologia nautica. Tutti i cittadini e gli amanti del mare sono invitati a partecipare.