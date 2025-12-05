R. & P.

Reggio Calabria ha riabbracciato lo spirito più autentico della pallacanestro federale con il ritorno del progetto “Ogni Regione Conta”, iniziativa del Settore Squadre Nazionali Maschili, dedicata alla crescita dei migliori prospetti italiani.

Nello storico Centro Sportivo Viola “Massimo Mazzetto”, riqualificato e restituito alla comunità cestistica, si sono ritrovati i migliori atleti delle annate 2008 e 2009 di Calabria e Sicilia per una giornata di lavoro tecnico, formazione e confronto diretto con lo staff della Federazione.

A guidare gli allenamenti è stato il tecnico federale Marco Sodini, allenatore della Nazionale Under 18 Maschile, accompagnato dal preparatore fisico della Nazionale Matteo Panichi, dai referenti tecnici territoriali Umberto Di Martino (Calabria) e Simone D’Urso (Sicilia), oltre a un ampio gruppo di allenatori, formatori CNA e CIA, preparatori fisici e arbitri provenienti dalle due regioni.

Coach Sodini ha ribadito il valore tecnico e umano dell’iniziativa: «L’importanza di un momento come questo è prima di tutto tecnica. Cerchiamo continuità rispetto a quanto iniziato l’anno scorso, quando Ogni Regione Conta ha toccato regione per regione: ho potuto allenare direttamente circa 1200 ragazzi e quelli che vediamo oggi sono i più pronti, i più meritevoli. L’obiettivo ultimo del Settore Squadre Nazionali è individuare atleti così bravi da poter vestire una maglia azzurra, prima giovanile e poi – speriamo – senior». Accanto al lavoro sul campo, Sodini ha sottolineato il valore territoriale del progetto: «C’è un tema di territorio per il territorio. La Federazione Centrale vuole rispondere alle esigenze di ogni regione, di ogni realtà locale. Oggi siamo qui insieme: preparatori fisici, arbitri, giovani allenatori, tecnici esperti. Abbiamo la presenza di Bruno Cerella come Ambassador, un’idea di coach Luca Banchi che arricchisce questo percorso. Vogliamo trasformare questa giornata in una festa di crescita, raccogliere spunti e capire come possiamo aiutare il territorio a svilupparsi sempre più». Un passaggio emozionato, Sodini lo dedica alla Calabria e alla riapertura del Centro Sportivo Viola: «Il calore della Calabria lo porto sempre con me, anche oggi che siamo qui con due regioni presenti. Siamo in un luogo che ha una grande storia, riaperto da poco e restituito alla pallacanestro, la sua casa naturale. Sono molto felice per la risposta del territorio: si sente quanto amore ci sia qui per questo sport». Sui risultati del progetto, Sodini parla chiaro: «Le edizioni precedenti hanno già dato frutti importanti. L’anno scorso abbiamo vissuto la miglior stagione della storia recente delle nostre Nazionali giovanili: oro dell’Under 20, bronzo della mia Nazionale, qualificazione Mondiale per l’Under 16. Il materiale umano c’è. Serve però pazienza: i ragazzi devono crescere con i loro tempi, attraverso vittorie e sconfitte. È così che si costruisce un campione».

Protagonista della giornata anche Bruno Cerella, ex Olimpia Milano, Reyer Venezia e nazionale italiano, Ambassador del progetto. «Essere qui significa poter trasmettere un’esperienza di vita vissuta», ha dichiarato. «Indossare la maglia della Nazionale è uno degli obiettivi più grandi per qualsiasi atleta. Questo raduno è un momento prezioso per i ragazzi per crescere, confrontarsi, divertirsi. Io stesso imparo sempre qualcosa dai giovani, perché ti mostrano il mondo con occhi nuovi».

Cerella ha ricordato anche il suo legame con Reggio Calabria: «Reggio ha un legame speciale con Bahia Blanca, la mia città, da dove viene anche Manu Ginobili. Qui sono passati tanti argentini, tanti amici che porto ancora nel cuore. La pallacanestro unisce culture e storie. Il mio percorso, partito dalla C2 a Massafra fino ai massimi livelli con Milano e Venezia, è la prova che un ragazzo che parte per vivere un’esperienza può arrivare ovunque, se si diverte, lavora e mantiene la tradizione del sacrificio».

A chiusura della giornata è intervenuto il presidente della FIP Calabria Paolo Surace, che ha rimarcato il valore strategico della presenza federale sul territorio: «Ogni Regione Conta significa far toccare con mano la maglia azzurra ai nostri ragazzi. Avere qui un allenatore della Nazionale, un preparatore fisico della Nazionale e uno staff così qualificato è un regalo tecnico enorme per Calabria e Sicilia. Siamo felici che tutto avvenga nel rinnovato Centro Sportivo Viola, un luogo identitario che unisce pallacanestro ed emozione. È una grande occasione di crescita per i nostri giovani e per l’intero movimento calabrese».