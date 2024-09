R. & P.

REGGIO CALABRIA – Ricco cartellone di eventi promosso dal Comune di Benestare in collaborazione con la Città Metropolitana in scena dal 29 settembre al 6 ottobre. Oggi, alle 10:30 a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana a Reggio Calabria, in sala biblioteca, si terrà la conferenza stampa di presentazione di ‘Catoja in festa’ 15esima edizione.

L’evento si svolgerà nel Comune di Benestare dal 29 settembre al 6 ottobre con un ricco cartellone di eventi culturali, musicali, enogastronomici, per esaltare e valorizzare le antiche tradizioni e l’identità del “Paese di gesso”.

Alla conferenza saranno presenti, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il sindaco di Benestare e consigliere metropolitano Domenico Mantegna, il consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio e l’assessora alla Cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi; la cantautrice Tiziana Serraino.