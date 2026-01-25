R. & P.



CAULONIA – Questa mattina il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha fatto tappa a Caulonia per

constatare personalmente i gravi danni provocati dal “ciclone Harry”, prima di proseguire verso Siderno e Melito per l’incontro con il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci.



La visita è stata resa possibile grazie al forte impegno del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, che ha coordinato e promosso la presenza del Presidente Occhiuto e dei parlamentari sul territorio, ritenendo fondamentale una valutazione diretta dei danni e un segnale istituzionale immediato alla comunità colpita. La sua iniziativa ha permesso di attivare rapidamente l’intera filiera istituzionale, garantendo attenzione e sostegno concreti a Caulonia e alla Locride e a tutto il territorio devastato dal maltempo.

Al sopralluogo hanno partecipato, oltre al Presidente Occhiuto e al Presidente Cirillo, gli onorevoli Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo, l’assessore regionale Eulalia Micheli, i volontari della Protezione Civile, i consiglieri comunali e i rappresentanti dell’Amministrazione. La delegazione ha effettuato un sopralluogo sul lungomare, verificando lo stato dei luoghi e confrontandosi sulle misure urgenti da adottare. Le istituzioni regionali hanno confermato il loro impegno a sostenere Caulonia e l’intera Locride, anche in vista della deliberazione del Consiglio dei Ministri sullo stato di calamità.



«La visita del Presidente Occhiuto – afferma il Sindaco Francesco Cagliuso – è un segnale importante per la nostra comunità, e desidero sottolineare con gratitudine il ruolo determinante del Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo, che ha voluto e organizzato questa presenza istituzionale. In un momento così difficile, la sua attenzione e la sua capacità di mobilitare l’intera filiera istituzionale rappresentano un gesto concreto di vicinanza al territorio».



Il Sindaco ha inoltre ringraziato i parlamentari e l’assessore regionale presenti, e ha rivolto un pensiero speciale ai volontari della Protezione Civile: «Sono stati tra i primi a intervenire e continuano a lavorare senza sosta. La loro dedizione è un esempio per tutti noi».



Il Comune di Caulonia conferma la massima disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte per affrontare l’emergenza e programmare gli interventi necessari alla ricostruzione. «Siamo certi – conclude il Sindaco Cagliuso – che lavorando insieme, con serietà e responsabilità, riusciremo a superare questa situazione drammatica e a restituire alla nostra comunità un lungomare sicuro e vivibile».