Il Presidente uscente Pino Cusumano, Commissario della Polizia di Stato in pensione, lascia dopo oltre un ventennio la guida del sodalizio

di Redazione

È stato presentato il 17 ottobre scorso nell’assemblea ordinaria dei soci, il nuovo Direttivo Ipa Locride così composto: presidente Giuseppe Falvo, vice presidente Michele Galluzzo, segretario Giuseppe Calogero Ferrara, vice segretario Salvatore Brancone, tesoriere Andrea Schirripa, vice tesoriere Orlando Scerbo.

L’International Police Association (istituita dal sergente della Polizia inglese Arthur Troop nel 1949) organismo apolitico, presente in ben 65 Stati sparsi in sei continenti, conta nel mondo oltre 372.000 aderenti, di cui circa 13.300 solo in Italia e si propone di avvicinare fra loro gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia, sia in servizio che in pensione, e senza distinzione di rango, posizione, sesso, razza, lingua o religione, elevandone nel contempo il livello culturale e professionale, attraverso manifestazioni di vario genere, come: viaggi-studio (in Italia e all’estero), conferenze e dibattiti (per stabilire una diversa intesa fra il pubblico e le Forze dell’Ordine), incontri ed attività culturali.

La Sezione Italiana dell’Ipa è stata costituita nel febbraio del 1957, con delegazioni presenti nelle ventidue regioni italiane, nell’ambito delle quali sono stati costituiti i Comitati Locali.

Il presidente Cusumano con una lettera aperta inviata ai soci della XVIII^ Delegazione Calabria e al Comitato Locride, ha espresso la sua profonda gratitudine al Direttivo uscente e a tutti coloro che con il loro contributo, hanno reso possibile il raggiungimento di importanti traguardi. «Ogni iniziativa portata avanti – ha detto – è stata frutto di un lavoro collettivo e nulla sarebbe stato possibile senza l’entusiasmo e la determinazione che ci accomunano».

Nell’augurare buon lavoro al Direttivo subentrante per i prossimi quattro anni, ha altresì ringraziato in maniera particolare il presidente onorario Vincenzo Severino, poiché a lui va il merito di aver fatto conoscere nel 1980 l’Ipa in Calabria, rivestendo per anni la presidenza di delegazione.Infine, Cusumano ha salutato tutti i soci con il motto che contraddistingue l’Ipa nel mondo “Servo per Amikeco” che in lingue esperanto significa “Servire attraverso l’amicizia”.