NUOVO ANNO SCOLASTICO TAURIANOVA Versace:”Lavoriamo per rilanciare il “Gemelli Careri”

R. & P.

Il sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, ha incontrato questa mattina gli studenti dell’istituto d’istruzione superiore “Gemelli Careri” di Taurianova in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Alla sobria cerimonia hanno preso parte anche il consigliere metropolitano delegato, Rudi Lizzi, il dirigente scolastico, Giuseppe Peduto, rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità religiose.



Al centro dell’incontro, tra le altre cose, sono state poste le prospettive di rilancio dello storico istituto taurianovese nell’ottica di una riorganizzazione complessiva dei servizi più orientata alle esigenze espresse dal territorio.



“Abbiamo voluto fortemente iniziare l’anno scolastico del territorio metropolitano partendo da questa realtà scolastica – ha detto in apertura il sindaco f.f. Versace – scegliendo il “Gemelli Careri” tra i 48 istituti della Città metropolitana. Una scuola che è alle prese con alcune criticità legate principalmente al calo degli iscritti che si è determinato nel corso degli ultimi anni. Segno evidente degli scarsi investimenti che nel tempo hanno interessato questa importante comunità. Adesso la sfida è quella di invertire la rotta e restituire la centralità che merita a questo bellissimo istituto di proprietà della Città metropolitana. In questa direzione – ha evidenziato Versace – la nostra Amministrazione ha avviato un preciso percorso in stretta collaborazione con il nuovo dirigente scolastico e naturalmente con l’Amministrazione comunale di Taurianova. Stiamo già lavorando ad un quadro di proposte che hanno al centro dell’azione la tutela del diritto allo studio e la formulazione di una proposta formativa che sia pienamente coerente e rispondente alle reali istanze che provengono dal tessuto economico, produttivo e sociale del territorio. L’obiettivo deve essere quello di rendere questa istituzione scolastica fortemente attrattiva, come del resto lo è stata in passato e in questo senso, entro la fine dell’anno, la Città metropolitana approverà un approfondito documento da sottoporre all’attenzione della Regione Calabria che in questo processo è l’attore istituzionale chiamato a dare risposte ben precise in termini di indirizzo. Altro tema strategico su cui Metrocity è attivamente impegnata – ha poi concluso Versace – è il contenimento della spesa destinata agli affitti nel territorio della Piana riguardanti i vari plessi scolastici, percorso che intendiamo attuare, ovviamente di concerto ed in piena condivisione, con le Amministrazioni direttamente interessate”.