NUOVO ANNO SCOLASTICO Pd Gioiosa:”Che sia sereno e responsabile”

R. & P.

Il circolo del Partito Democratico di Gioiosa Ionica augura buon anno scolastico a tutti gli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale ATA.

Non sarà un autunno semplice perchè il virus non è ancora sconfitto e rimangono tante incertezze: serve essere rigorosi e agire con responsabilità e prudenza. L’istruzione rappresenta per noi un tema cardine. Durante i mesi di lockdown, la didattica a distanza ha fatto emergere tutte le difficoltà derivanti dalle gravi carenze digitali presenti sul nostro territorio e in questo senso abbiamo avanzato alcune proposte concrete per contribuire a ridurle: l’istituzione di un capitolo di bilancio comunale per l’acquisto di internet card e di supporti informatici da destinare agli studenti più bisognosi delle scuole di Gioiosa (proposta presa in carico dall’Amministrazione comunale) e la promozione della “solidarietà digitale” attraverso cui i dispositivi, funzionanti ma non necessariamente nuovi, verrebbero resi fruibili con risorse comunali attraverso piccoli interventi di riparazione/upgrade e destinati agli studenti per il tramite delle istituzioni scolastiche.

Piccole azioni che non comportano grandi oneri economici ma che rappresentano un segnale importante nella direzione della lotta alla povertà educativa che rischia di aumentare drammaticamente.

Ribadiamo, a poche ore dal suono della campanella, l’importanza di una collaborazione sinergica tra scuola e territorio, affinché le scelte strategiche risultino quanto più possibile condivise. Nello stesso tempo ci auguriamo che questo anno scolastico possa rappresentare un nuovo inizio, per una comunità che anche a Gioiosa Ionica ha bisogno di certezze e serenità.