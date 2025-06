La norma in via di approvazione definitiva al Consiglio Europeo

di REA

Esprimiamo grande soddisfazione in merito alla nuova legge europea approvata dal Parlamento Europeo e ora al vaglio del Consiglio Europeo. Commenta Gabriella Caramanica, segretario nazionale del partito politico REA, definendo la nuova norma “un passo in avanti per una regolamentazione della vendita degli animali e per la loro tracciabilità che porterà maggiori garanzie e tutele a milioni di animali vittime ogni anno del traffico di cuccioli in Europa.

La legge in via di approvazione definitiva offre uno spunto di partenza sul quale dobbiamo lavorare- sottolinea Caramanica- Abbiamo individuato assieme al Responsabile del nostro Dipartimento per i diritti e le tutele degli Animali, Paolo Caldora diversi punti sui quali il Governo dovrebbe intervenire.

È giunto il momento di avviare un confronto serio e costruttivo in Italia, al fine di promuovere una riforma organica del settore. L’Italia potrebbe assumere un ruolo guida nel proporre maggiori tutele per gli animali, garantendo al contempo una maggiore trasparenza lungo l’intera filiera. Questo approccio mirerebbe a contrastare efficacemente il traffico e il commercio illegale di cuccioli, nonché a prevenire il fenomeno del randagismo e degli abbandoni.

Il Trattato di Lisbona ha riconosciuto gli animali come “esseri senzienti”, è imprescindibile che tali esseri viventi non siano equiparati a merci o prodotti. Il fulcro della questione risiede proprio in questo cambio di paradigma, che la politica sembra ancora ignorare, probabilmente a causa di interessi lobbistici che traggono profitto dallo sfruttamento animale.

Una riforma organica in Italia è fondamentale. Stiamo lavorando attivamente e intendiamo interpellare le forze di governo per promuovere una serie di riforme nel nostro Paese. Conclude Caramanica