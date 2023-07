LOCRI – Il vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, è stato nominato Presidente ad interim della Commissione Episcopale della Cei per l’Evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese. La carica si è resa vacante a seguito della nomina di monsignor Francesco Satriano a Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese e la Cei, in base al regolamento interno, la ha affidata a monsignor Oliva, già membro della stessa Commissione.

La designazione a tale importante incarico è stata comunicata al vescovo della diocesi locrese dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi (attualmente in missione in Russia); monsignor Oliva in questa nuova veste avrà la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Permanente della Cei, senza diritto di voto, la cui prossima riunione è fissata per l’8 di luglio.