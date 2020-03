NUOVA GIUNTA REGIONALE L’augurio di buon lavoro dell’Anas

R. & P.

La rete associativa ANAS, ente di Terzo Settore ed Associazione di promozione sociale di livello nazionale, con tutte le sue sedi calabresi e le sue associazioni affiliate, augura buon lavoro a tutta la giunta regionale presieduta dall’On. Jole Santelli.

In particolare agli assessori con le deleghe che più stanno a cuore al Terzo Settore.

All’assessore Domenica Catalfamo che curerà le Pari Opportunità, all’assessore Gianluca Gallo, che è a capo delle Politiche sociali e per la famiglia ed in particolare al vice presidente ed assessore alla Cultura ed all’Associazionismo culturale, on. Nino Spirlì.

Siamo fiduciosi che questa squadra di governo così attentamente concepita riuscirà ad interagire in modo idoneo con le parti sociali per rilanciare questi settori così strategici per una regione delicata come la nostra, specie dopo la fine di questo tremendo periodo che purtroppo certamente indebolirà ulteriormente il tessuto economico e sociale della nostra terra.

L’ANAS è e sarà, come fatto in passato, al fianco delle istituzioni ed al servizio della popolazione.

Gianfranco Sorbara

Presidente regionale Anas Calabria