NUOVA CALABRIA “Dal sindaco appalti senza dire niente a nessuno”

Gruppo Consiliare Nuova Calabria

R. & P.

Avevamo appena inviato la richiesta al Sindaco di maggiore coinvolgimento del Consiglio Comunale nella programmazione relativa al PNRR, che si “materializzano” all’albo pretorio due determine della Dirigente dell’ Ufficio Tecnico con le quali si approva il progetto “Servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, raccolte differenziate e servizi complementari (raccolta, trasporto e smaltimento) della durata di 60 mesi”, e la determina a contrarre per l’affidamento degli stessi servizi.

Tutto avvenuto senza alcun coinvolgimento, alcuna informazione ai capigruppo e all’intero Consiglio, tutto nel più assoluto silenzio, come se si stesse decidendo non per l’intera comunità ma per la propria civile abitazione…!!! Impegnando l’importo complessivo di € 5.631.685,46 x 60 mesi, quindi circa 93 mila euro mensili sul bilancio dell’Ente, contro i circa 56 mila che si pagavano con il precedente capitolato.

Nessuna comunicazione ai Capigruppo e ai Consiglieri sul nuovo progetto, nessuna informazione su quali adeguamenti sono stati apportati, nessuna informazione su cosa ha determinato un aumento della spesa di circa 400 mila euro annui rispetto al capitolato precedente.

Nel frattempo abbiamo chiesto copia di tutta la documentazione, ma intanto la domanda più ovvia che ci siamo posti è stata… come può l’amministrazione dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Tecnico, senza alcun riferimento alle eccellenti capacità della Dirigente, di impegnare e stabilire come spendere oltre 5 milioni di euro per il capitolato sulla “raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, raccolte differenziate e servizi complementari” senza il dovuto passaggio in Consiglio per la necessaria informazione e discussione, così come normalmente avviene in tutti i Comuni ?

Una decisione che non può non portare alle proteste della minoranza, perché queste scelte presuppongono un adeguamento in aumento delle tariffe che pagheranno i cittadini, e questo non può passare in sordina!!!

L’amministrazione Maisano ha deciso di chiudere con il botto!!!

Una consiliatura che si è caratterizzata per la scarsa produttività di questo Consiglio comunale. Questo per evidenti motivi, primo tra tutti per demerito di uno scarso coinvolgimento dello stesso da parte dell’Amministrazione comunale che preferisce sempre più spesso decidere senza aprire una discussione in Consiglio comunale, mortificando in questo modo quello spirito di partecipazione e di collaborazione che ogni buon sindaco e amministratore dovrebbe cercare , a prescindere di qualsivoglia perplessità o problematica contingente, sia coinvolgendo nelle scelte i propri concittadini sia confrontandosi con i loro rappresentanti istituzionali, e cioè tutti i componenti del civico consesso.

Il Sindaco avrebbe dovuto, con maggiore senso istituzionale, coinvolgere nel processo decisionale tutti gli organi competenti. Perché è un principio democratico insindacabile e di indiscussa virtù che il Sindaco e la Giunta portino i “problemi” del paese, o le scelte che intendono porre in essere, all’attenzione di tutti i consiglieri per trovare in maniera condivisa, quando è possibile, il percorso che la Comunità deve intraprendere nell’ottica del suo sviluppo e della sua crescita sociale, urbana e comunitaria.

Bisogna che ci renda conto che la sterile propaganda, così come l’autoreferenzialità, in generale sono i tratti distintivi della “cattiva” politica: un atteggiamento politico errato, oltre che deludente e mortificante, per quella che è la sua funzione, qualcosa di deleterio per l’intera comunità.

Chiediamo a questo punto che il Presidente del Consiglio, come massimo rappresentante dell’Organismo che presiede, si facesse portavoce di tutti i consiglieri, nonché di tutti i propri concittadini, nell’ esigere, rimarchiamo il verbo, sia da parte del Sindaco che da parte della Giunta, il riconoscimento del ruolo istituzionale del Consiglio comunale, che rimane attivo fino all’ultimo giorno di consiliatura, perché non può restare marginale né tanto meno esautorato dalle sue funzioni.

Gruppo Consiliare “Nuova Calabria”

Il Capogruppo

M. Alessandra Polimeno