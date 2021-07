NUOTO Domenica il II trofeo “Città di Roccella Ionica”

R. & P.

Dopo lo stop del 2020 a causa del covid, il mare roccellese torna a essere teatro del nuoto agonistico calabrese, con la seconda edizione del Trofeo Città di Roccella Jonica “A…mare per Andrea” in programma domenica 25 luglio. Anche la gara di quest’anno è dedicata al ricordo di Andrea Arena, il giovane roccellese amante del nuoto scomparso tragicamente nel 2016.

L’edizione 2021, organizzata dalla Federazione Italia Nuoto Comitato regionale Calabria in collaborazione con l’associazione “A…mare per Andrea”, prevede una gara di mezzofondo in acque libere sulla distanza di 3 km, con partenza domenica alle 10.30 nei pressi del Lido Beach Club (Lungomare lato Sud). Alla fine della competizione, che vedrà la partecipazione di oltre 120 atleti tra agonisti e master, ci sarà la tradizionale nuotata amatoriale che ogni anno, dal 2017, i ragazzi di Roccella dedicano alla memoria del loro amico Andrea.

«Dopo il successo del 2019, anno in cui per la prima volta Roccella è entrata nel circuito nazionale Federnuoto, come Comitato regionale abbiamo ritenuto doveroso ripetere l’evento», ha dichiarato Alfredo Porcaro, presidente di Fin Calabria. «Lo dovevamo a questa splendida cittadina e lo dovevamo agli amici di Andrea che ogni anno tengono viva la memoria dell’amico con cui condividevano la passione per il nuoto». Porcaro si dice convinto che anche quest’anno ci sarà la partecipazione di numerosi atleti, nonostante le difficoltà legate al covid.

A fare da madrina della giornata Ilaria Fonte, reduce dal Trofeo Sette Colli dove ha gareggiato nei 100 dorso con Federica Pellegrini, in una gara a tre che l’ha vista qualificarsi seconda, a soli tre secondi dalla campionessa azzurra. La Fonte, orgoglio di Calabria (fa parte dell’Asd Nuotatorikrotonesi), vanta numerosi record regionali nei 50, 100 e 200 dorso e nei 200 e 400 misti.

Soddisfatto Vincenzo Mazzaferro, dell’associazione “A…mare per Andrea”: «Nel corso di questi anni con questo memorial siamo riusciti a tenere insieme memoria, sport e promozione del territorio».

La manifestazione sarà patrocinata dal Comune di Roccella Jonica. «Il memorial Arena ormai fa parte delle più importanti manifestazioni estive roccellesi», osserva soddisfatto Domenico Cartolano, consigliere delegato allo Sport. «Mi sembra naturale che una gara così prestigiosa a livello regionale, e non solo, si svolga nel nostro mare, che anche quest’anno ha conquistato la Bandiera blu. È una manifestazione che deve continuare a essere sostenuta e promossa perché rispecchia i valori di tutta la nostra comunità».