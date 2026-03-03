di Patrizia Massara Di Nallo

Il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, in via sperimentale, è stato avviato in cinque uffici postali della provincia di Reggio Calabria.

L’iniziativa, che rientra tra i numerosi servizi offerti alle Regioni nell’ambito del progetto Polis, è stata promossa da Poste Italiane e realizzata in collaborazione con la Regione Calabria e l’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero. Il servizio consente a tutti i cittadini, residenti o domiciliati in Calabria e iscritti all’Anagrafe Sanitaria Regionale, di accedere a un nuovo canale per le prestazioni sanitarie tramite un applicativo di cui saranno dotati gli sportelli negli uffici postali Sarà così possibile prenotare direttamente in ufficio postale presentando la ricetta elettronica (o dematerializzata) e la tessera sanitaria, ad un costo di €.2,15.

I cinque uffici postali Polis coinvolti nella fase sperimentale sono a: Rosarno (Piazza Giuseppe Valarioti snc 1); Gioiosa Ionica (Via Gabriele D’Annunzio 14); Monasterace Marina (Via Nazionale 97); Lazzaro-Motta San Giovanni (Corso Italia 72); San Luca (Via Alessandro Manzoni 10).

Il presidente della regione Calabria, Occhiuto, aveva già annunciato l’avvio di questo progetto da Reggio e la sua estensione entro primavera a quasi 400 sedi in Calabria.

Il servizio, dopo la fase sperimentale, sarà infatti esteso a circa 390 uffici postali, situati nei comuni di tutta la regione Calabria con meno di 15mila abitanti, e sarà possibile non solo prenotare, ma anche modificare l’appuntamento della prenotazione effettuata facilitando così l’accesso alle prestazioni sanitarie.