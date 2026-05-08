di Teresa Peronace

SANTA DOMENICA DI PLACANICA – Tutto pronto, al santuario della Vergine Immacolata Nostra Signora dello Scoglio, in Santa Domenica di Placanica, per la giornata speciale dell’undici maggio, in cui ricorre l’anniversario della prima apparizione della Madonna a Fratel Cosimo.

Il lavoro compiuto con grande impegno dalle maestranze di Calabria Verde ha consentito l’ottimale ripristino della strada di collegamento, che era franata, circa un mese fa, in un determinato punto. E per la straordinaria occasione, verrà garantito anche un servizio pubblico con bus delle autolinee Federico, che consentirà di raggiungere il santuario così come di seguito indicato:



ANDATA

Partenza da Locri Piazza dei Martiri (Di fronte Chiesa) ore 08:00 con fermate a:

Siderno P.zza Porto Salvo ore 08:05

⁠Siderno Pensilina corso V. Emanuele, 55 (vicino F.S.) ore 08:10

⁠Marina di Gioiosa Stazione F.S. ore 08:15

⁠Roccella Stazione F.S. ore 08:25

⁠Caulonia Stazione F.S. ore 08:30

⁠Arrivo al Santuario per le ore 09:00.

RITORNO

Partenza dal Piazzale antistante il Santuario, a fine preghiera, seguendo il percorso inverso di andata.