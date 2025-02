Saul Alvarez è uno dei più grandi pugili del pianeta. È impossibile dubitarne, visto che Canelo ha costruito una carriera leggendaria. Certo, negli ultimi anni il messicano è stato indistintamente accusato di stagnazione. Ma resta il fatto che la sua grandiosa eredità non può più essere sottratta a Saul. Naturalmente, tutti vogliono vedere Alvarez sul ring con l’avversario più forte possibile. E tale desiderio è stato acceso da Turki Al-Sheikh, che ha incluso Canelo nella sua lista dei desideri per il 2025. E tra i rivali del funzionario messicano vede Terence Crawford. A quanto pare, Turki è sicuro che il confronto sarà il più grandioso che sia stato fatto nella storia della boxe professionistica.

Vale la pena notare che Canelo e Crawford sono i re delle loro divisioni. Hanno ottenuto letteralmente tutto, quindi stanno rapidamente perdendo la motivazione. E i pugili stanno legittimamente cercando di trovare una sfida di alto profilo “a margine”. Terence è un titano imbattuto con un record di 41-0 che non permette a nessuno di colpire la sua impeccabilità. In questo contesto c’è Alvarez, che ha perso il suo “zero” ma è diventato più pericoloso. Il messicano non si aggrappa più a nessun record e all’opinione degli esperti. Ciò significa che può rilassarsi e disputare l’incontro della sua vita. È possibile scommettere su https://librabet-login.it/, che appartiene a Librabet.

Informazioni di base

Riuscire a mettere insieme i lottatori sul ring non è così difficile come sembra. L’uomo incaricato era Turki, che sembrava aver fatto l’impossibile molte volte in passato. C’era la sensazione che Dmitry Bivol e Artur Beterbiev non si sarebbero mai affrontati. E ora i due sono già pronti per una rivincita, su cui si può scommettere su Librabet. Ora potrebbe essere solo una questione di soldi. E per Canelo e Crawford, hanno un ruolo importante da svolgere. Entrambi i pugili hanno un’età in cui è impossibile non pensare alla fine della loro carriera professionale. E un buon assegno è certamente allettante.

Turki è stato attivo. Ha incontrato e parlato per la prima volta con Canelo. Non ci sono informazioni precise sul fatto che il funzionario abbia effettivamente fatto un’offerta specifica al pugile. Ma non si è trattato di un incontro in cui non si è parlato di questi momenti. E solo un giorno dopo, in merito alla conversazione con Al al-Sheikh, Crawford ha annunciato. Coincidenza? Ho la sensazione di no. Terence ha accompagnato il suo post con un’emoji a forma di corona e un badge “silenzio”. L’americano sta forse lasciando intendere che è arrivato il momento di affrontare Saul?

Detto questo, dal punto di vista sportivo c’è una duplice situazione da considerare quando si scommette su Librabet. Da un lato, è difficile dubitare degli acquisti di alto profilo. E se si tiene conto dell’interesse degli Stati Uniti… Sul ring si incontreranno Canelo, da tempo incredibilmente amato negli Stati Uniti, e un americano che è uno dei migliori del pianeta. Naturalmente, ad ospitare un evento di così alto profilo sarà probabilmente l’Arabia Saudita. I turchi non si limiteranno a far salire sul ring i loro avversari. Detto questo, il torneo potrebbe superare qualsiasi cosa sia accaduta in precedenza in termini di vendite in PPV.

D’altra parte, il picco di forma e la condizione ottimale sono fuori discussione. Saul ha una striscia di cinque vittorie, ma ultimamente ha battuto solo avversari passabili. Oppure, se prendiamo la situazione di Jermell Charlo, cerca di ottenere un vantaggio. Ma tutte e cinque le vittorie sono state decise dai giudici, anche se all’unanimità. Anche per Crawford è difficile parlare di eventi pirotecnici in carriera. Terence ha esattamente un combattimento all’anno. E questo tenendo conto del fatto che tale calendario è stato delineato dal 2019. E l’ultimo incontro è stato deciso dai giudici. Quindi, gli spettatori rischiano di vedere un incontro con un numero minimo di eventi per tutti i 12 round. Ma c’è anche un’enorme possibilità del contrario. Questo è l’aspetto principale di cui gliutenti di Librabet dovrebbero essere consapevoli.