Nomine IRTO e IEMMA, gli auguri dell’On. Ernesto Alecci

Intendo fare gli auguri a Nicola Irto, appena proclamato nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico dall’Assemblea Regionale. Dopo i tre anni di commissariamento, Nicola, grazie alle sue doti di leadership e alla sua esperienza, è certamente l’uomo giusto per guidare il nuovo corso del Partito Democratico in Calabria, un partito che ha voglia e deve ritornare protagonista nelle scelte strategiche per lo sviluppo della nostra regione. Faccio i miei auguri anche a Giusy Iemma, nominata Presidente dell’Assemblea. Giusy è una stimata professionista che ha ricevuto un importante consenso da parte dei territori. Contestualmente auguro buon lavoro alla nuova Direzione Regionale: siamo pronti a sostenere tutti insieme questo nuovo corso con entusiasmo e determinazione, basandoci sui valori fondanti del partito, ripartendo dai territori e coinvolgendo il più possibile i circoli e i cittadini. Sono fiducioso che questo gruppo di lavoro, unito e compatto, saprà essere nuovamente punto di riferimento per tutto il popolo del Partito Democratico e tutti i calabresi appartenenti all’area del Centro-Sinistra.

ERNESTO FRANCESCO ALECCI – CONSIGLIERE REGIONALE