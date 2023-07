R.& P.

Eccellenza, Rev.ma

lo scrivente Gruppo consiliare “GeracE’noi” apprende dagli organi d’informazione

della Sua nomina a Presidente ad interim della Commissione Episcopale della CEI per l’Evangelizzazione dei popoli e la Cooperazione tra le Chiese.

La scelta da parte della CEI di affidarLe questo prestigioso, importante incarico giunge- ad avviso di questo Gruppo consiliare- quale ulteriore riconoscimento e gratificazione dell’incessante, quanto evidente ed efficace, opera pastorale che Ella sta portando avanti sin dal giorno della Sua consacrazione a vescovo della nostra antica e gloriosa Diocesi (avvenuta per Sua scelta nell’allora Concattedrale di Gerace, oggi Basilica Minore per Suo merito): era il 20 luglio del 2014.

Un’opera, la Sua, che quotidianamente, ed in tanti settori, sta producendo gli attesi frutti non solo sul nostro territorio ma anche oltre i confini della Locride.

Ne sono valida testimonianza le notizie riportate, nel tempo, dai vari organi d’informazione locali, regionali e nazionali.

Il 20 luglio 2015, ad una anno esatto dalla Sua nomina a presule di Locri-Gerace, il Civico consesso geracese, Le conferì la cittadinanza onoraria, dopo aver valutato tra l’altro, anche la Sua opera improntata alla semplicità, alla solidarietà, alla difesa dei diritti umani e della dignità dei singoli, soprattutto dei più deboli ed indifesi; al comune dialogo ed alla disponibilità alla cooperazione, elementi imprescindibili per costruire un futuro migliore.



La Sua odierna nomina, voluta dalla CEI, pertanto, giunge ora quasi come un’ulteriore conferma della bontà della decisione allora assunta dal Consiglio comunale della “Città delle cento Chiese”.



Lo scrivente Gruppo, esultando per la meritata scelta, Le formula cordiali auguri di buono e proficuo lavoro garantendo ogni collaborazione per quanto- nell’ambito delle proprie possibilità- potrà fare per il perseguimento degli obiettivi inerenti al Suo nuovo incarico.



Cordialmente,



I consiglieri: Giuseppe Macrì, Luigi Scaramuzzino, Giuseppe Varacalli.