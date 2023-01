NEVE IN CALABRIA Brusco calo della colonnina di mercurio in diverse zone della regione

NEVE IN CALABRIA Brusco calo della colonnina di mercurio in diverse zone...

di Redazione

Temperature in picchiata e nevicate sui rilievi con qualche spolverata anche al di sotto degli 800 metri in Calabria dove, nel resto della regione, durante la notte, non sono mancati la pioggia a tratti anche intensa e il vento forte.



Sono scese sotto lo zero le temperature in diverse località della Sila come a Camigliatello e Lorica e in altre località di montagna della regione.

Le piste sono innevate.

Situazione analoga si registra anche sulle cime del Pollino e dell’Aspromonte.

Anche qui, infatti, la colonnina di mercurio ha subito un brusco calo.

Imbiancati i tetti delle abitazioni e delle auto in molti Comuni della Presila Cosentina e Catanzarese e sulle Serre, con mare molto mosso sul versante tirrenico, dove nelle ultime ore si sono già registrate delle mareggiate.