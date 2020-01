Neurologico Locri, le Associazioni indicono una giornata di protesta per la stradella

R & P

PARTE IL PREAVVISO PREVISTO DALLA LEGGE -DIRETTO AL COMUNE DI LOCRI,

ALL’ASP DI REGGIO CALABRIA, ALLA QUESTURA, ALLA PREFETTURA ED ALLE FORZE DELL’ORDINE LOCALI- DELLA INDIZIONE DELLA PUBBLICA PROTESTA DELLEASSOCIAZIONI E DEI VOLONTARI CON INCATENAMENTO AI CANCELLI DEL

CENTRO NEUROLOGICO, PER SOSTENERE LA SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA CHE

PORTA AL CENTRO NEUROLOGICO DI LOCRI, RIDOTTA AD UN COLABRODO.

E’ UNA AZIONE PROTETTA E “INCENTIVATA” DALLE NORME DELLA COSTITUZIONE

ITALIANA, PACIFICA, LEGITTIMA MA FORTE, CLAMOROSA E DETERMINATA CHE

RICHIAMERA’ IL COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO E DEL SOCIALE, LA STAMPA, LE TV LOCALI REGIONALI E NAZIONALI.

PURTROPPO A QUESTO SI E’ DOVUTO ARRIVARE PER L’INERZIA DEL COMUNE DI LOCRI.

E’ UNA QUESTIONE CHE SI PORTA AVANTI DA ANNI E NON C’E’ STATO NESSUN INTERVENTO DEL COMUNE DI LOCRI PROPRIETARIO DELLA STRADA E CHE HA

TUTTE LE INCOMBENZE MANUTENTIVE. TRA L’ALTRO CADONO SUL COMUNE ANCHE

LE RESPONSABILITA’ IN MERITO AD EVENTUALI INCIDENTI E DANNI ALLE

MACCHINE ED ALLE PERSONE.

MA INTANTO LA COSA PIU’ GRAVE, DAL PUNTO DI VISTA DELLA FUNZIONALITA’,

E’ CHE QUESTA SITUAZIONE DISASTROSA IMPEDISCE , SCORAGGIA E NON

INCENTIVA CHI VUOLE ANDARE A TROVARE O FARE QUALCHE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO O ALTRO PER I 16 DISABILI CHE VIVONO NEL CENTRO,

CHIUSI DENTRO CON POCHE POSSIBILITA’ DI USCITA E DI VITA ESTERNA. UN ELEMENTO CHE SICURAMENTE AUMENTA L’ABBANDONO E LA DISTANZA DI QUESTI ESSERI UMANI DALLA VITA E DAI CONTATTI CON LA SOCIETA’ E IL TERRITORIO.

OLTRETUTTO L’INCURIA E LA DISATTENZIONE SONO UN SEGNO NEGATIVO CHE

CONTRASTA -INSPIEGABILMENTE ED ASSURDAMENTE- CON LA BENEMERITA ED

APPREZZATISSIMA AZIONE CHE IL SINDACO GIOVANNI CALABRESE CONDUCE PER

LOTTARE -GIUSTAMENTE E CON DETERMINAZIONE E CORAGGIO- LO STATO DI

GRAVE CRITICITA’ DELLA SANITA’ LOCALE IN PARTICOLARE PER QUANTO

RIGUARDA L’OSPEDALE DI LOCRI.

E’ DUNQUE CONSEGUENZIALE FARE UNA OSSERVAZIONE CRITICA E REALE: COME

SI PUO’ SPIEGARE UNA SACROSANTA LOTTA PER L’OSPEDALE DA PARTE DEL SINDACO E DEL SUO GRUPPO CON UNA CONTRARIA AZIONE VERSO I DISABILI DEL CENTRO NEUROLOGICO A CUI CALABRESE NON GARANTISCE UNA CORRETTA ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’ ?

E’ UNA COSA STRANISSIMA CHE NON SI SPIEGA !

CREDETECI E’ LA STRADA DELLA VERGOGNA SPECIALMENTE PERCHE’ NON PROTEGGE I DISABILI, LA CUI DIGNITA’ VIENE MORTIFICATA ASSIEME A QUELLA DEI MEDICI E DEGLI OPERATORI CHE VIVONO ED OPERANO CON GRANDE ATTACCAMENTO, GENEROSITA’ ED AMORE IN QUELLA STRUTTURA 24 SU 24 A PROTEZIONE DI QUELLE PERSONE SOLE.

PURTROPPO SONO RISULTATI FINORA VANI TUTTI GLI APPELLI CHE LE VARIE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, OPINIONISTI, GIORNALISTI, AMMINISTRATORI

E LO STESSO VESCOVO HANNO RIVOLTO ACCORATAMENTE E CORRETTAMENTE AL

SINDACO GIOVANNI CALABRESE ED A TUTTA LA SUA GIUNTA.

HANNO LANCIATO GLI APPELLI IL DISABILE SIMONE NICOSIA, IL GIORNALISTA

PINO CARELLA, ENZO CALLA’ PER LA CROCE VIOLA, L’OPINIONISTA E SINDACO

DI SAN GIOVANNI GIOVANNI PITTARI, L’AUSER CON MARIA SGAMBELLURI, ALESSANDRO SPATARO E PORZIA AGATA CRISTIANO, IL DISABILE ROBERTO CALVELLI, VITO CREA DELL’ASSOCIAZIONE ADDA, MAURIZIO VILLARI PER L’UNITALSI, SIMONA COLUCCIO PER COMMATRE ED IL VESCOVO MONS. FRANCESCO OLIVA.