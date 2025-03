R. & P.

CROTONE – 《Il rischio di 90 licenziamenti denunciato dalle OOSS Confederali impone ai diversi attori coinvolti il necessario impegno per evitare ricadute così pesanti in termini occupazionali e sociali per il territorio e la nostra Regione》. A sostenerlo, tramite una nota stampa, sono i consiglieri regionali del Pd in relazione all’attivazione della procedura prevista per la riduzione del personale, anche sul sito di Crotone, della Network Contacts per un totale di 90 lavoratori.

《È inaccettabile sia sul piano del metodo – prosegue la nota stampa del gruppo dem – in quanto la comunicazione è giunta alle OOSS venerdì sera ad azienda chiusa, sia sul piano del merito per il rilevante impatto sul futuro di tante lavoratrici e lavoratori. Ci attiveremo anche sul piano nazionale, aprendo una interlocuzione con il committente Poste Italiane, per approfondire ogni elemento utile in merito alla crisi avvenuta così rapidamente in questa commessa assegnata da poco più di un anno. Come Gruppo regionale del Pd, unitamente al Partito ai vari livelli, seguiremo con la giusta attenzione l’evoluzione della vertenza e ci attiveremo con ogni azione politico-istituzionale, conseguente, a difesa dell’occupazione e dei diritti dei lavoratori. In tale direzione esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno all’iniziativa di sciopero prevista per il 31 marzo con il relativo presidio davanti la sede provinciale di Poste Italiana》.