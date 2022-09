NET4EU Riparte da Budapest l’attività della rete di città

R. & P.

Riparte da Budapest l’attività di NET4Eu, una rete di città con Locri capofila

Riprendono, dopo la sospensione dovuta alle restrizioni della pandemia da Covid19, le attività del

Progetto Europa per i Cittadini “Net4EU”, una rete di città che ha come capofila la città di Locri e

partner per l’Italia l’Associazione Eurokom nel ruolo di partner tecnico. Il network coinvolge le città

di Lupeni in Romania, Dagda in Lettonia e la Provincia di Pest in Ungheria. Proprio a Budapest si terrà

a partire dal 14 settembre il secondo meeting transnazionale con la partecipazione di delegazioni

del partenariato di progetto e per la città di Locri la presenza a nome del Sindaco Giovanni calabrese

del Presidente del Consiglio Comunale Maio e di un gruppo di cittadini e funzionari comunali. La

mission del progetto, che rientra nella vecchia programmazione di Europa per i Cittadini, oggi

rinominato programma Cerv punta a creare un network per migliorare a livello locale i dibattiti e i

dialoghi sull’UE e le sue politiche per il futuro dell’Europa; a migliorare la partecipazione civica per

l’avvio di un processo dal basso verso l’alto per la costruzione dell’UE e ad avvicinare i cittadini all’UE.

Si intende, così grazie alla rete di città che hanno continuato a operare insieme anche se a distanza

durante il periodo pandemico, produrre una maggiore consapevolezza da parte di cittadini e giovani

della storia e dei risultati dell’UE; innescare una maggiore disponibilità da parte dei responsabili

politici locali per sostenere i dibattiti sul futuro dell’UE; indurre una maggiore capacità da parte dei

cittadini di individuare notizie false e vere sull’UE. Questa volta la tematica del meeting di Budapest

che si protrarrà per quattro giorni sarà tutta puntata sulle sfide ambientali che la crisi economica e

climatica pone all’Europa. In particolare il fulcro dell’evento sarà focalizzato sulle aree protette

attive nei territori del Comuni coinvolti. Gli eventi vedranno coinvolti i giovani della provincia di Pest

della scuole superiori e gli amministratori locali. Un incontro ufficiale con la stampa consentirà di

veicolare in Ungheria le azioni del progetto che vedrà altri tre meeting a breve in Romania quindi in

Lettonia e per concludere le attività in Belgio. Qui si terrà un evento a fine Novembre in cui saranno

coinvolti anche i giovani vincitori del concorso “l’Europa che vorrei” che a breve sarà lanciato nella

scuole dei territori partecipanti.