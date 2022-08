NELLO STESSO GIORNO Venerdì a Gerace si presenta il libro di Femia

R. & P.

Si svolgerà venerdì 12 agosto 2022 alle ore 18.15, a Gerace in piazza Tre Chiese, la presentazione del nuovo libro di Mimmo Femia.

“Nello stesso giorno”, edito da Laruffa Editore, ci accompagnerà grazie ai sei protagonisti dei racconti in un viaggio nel mondo del lavoro italiano.

Dalla prefazione di Enzo Pelle:

“I racconti di Mimmo Femia hanno come filo comune il lavoro di operai in una trama che si conclude con le morti sul lavoro; questa narrazione ci fa riflettere su quanto ancora ci sia da fare in una società che si definisce avanzata.

Il compito a cui mi accingo non è semplice, ma mi onora come l’incarico che ricopro da pochi mesi, Segretario della Federazione italiana dei lavoratori delle costruzioni e affini; le sfide le ho sempre accettate, in particolar modo questa, poiché da sempre mi occupo di salute e sicurezza, a fianco dei lavoratori nelle loro difficoltà quotidiane, memore della mia storia personale e di sindacalista.

L’opera di Mimmo Femia “Nello Stesso giorno”, che ho letto tutto d’un fiato per la sua esposizione fluida, ambientata a tratti in luoghi ben noti e con protagonisti che potrebbero essere amici, parenti per caratteristiche e indole, mette in evidenza la capacità narrativa di uno scrittore del paese cui sono molto legato: il bellissimo borgo calabrese che è Gerace.”

L’evento organizzato dall’ Associazione Culturale Leggendo Tra Le Righe, con il patrocinio del Comune di Gerace, e in collaborazione con la Pro Loco di Gerace, vedrà presente tra i relatori

Salvatore Galluzzo – Assessore alla Cultura Comune di Gerace

Enzo Pelle – Segretario della federazione italiana dei lavoratori delle costruzioni e affini

Tina Macrì – Pro Loco Città di Gerace

Reading saranno a cura della scrittrice Lina Furfaro.

Modererà l’evento Marisa Larosa- Ass. Cult. Leggendo Tra Le Righe

Sarà presente l'autore Mimmo Femia





info: 3205512778 – leggendotralerighe@hotmail.it