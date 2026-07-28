SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Nel primo giorno di Ministero Pastorale il Nuovo Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace S.E. Mons. Cesare Di Pietro va a visitare, accompagnato dalla Dott.ssa Maddalena Berardi, Direttrice generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria, nominata a giugno 2026 dalla Giunta regionale della Calabria in subentro nel ruolo ricoperto dalla Dott.ssa Lucia Di Furia, i pazienti in degenza presso il Centro Neurolesi.

Di seguito all’ingresso dell’Ospedale è stato accolto dai Medici, Paramedici e alcuni rappresentanti della politica.

Il Prelato successivamente si è soffermato all’ingresso a sostenere e confortare gli utenti in sofferenza, con una temperatura esterna di 43° C., posti in fila per le richieste di prestazioni sanitarie. Quindi in visita al Reparto Pediatrico, Ostetrico e di Anestesia e Rianimazione.

Le immagini e il Video con gli interventi fatti nella Sala Conferenze.

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