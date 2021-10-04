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‘NDRANGHETA 2 provvedimenti di fermo a 4 soggetti tra Reggio Calabria e Ancona

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di Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria

DALLA PRIME ORE DI QUESTA MATTINA, I CARABINIERI DEL ROS, CON IL SUPPORTO IN FASE ESECUTIVA DEI COMANDI PROVINCIALI DI ANCONA, REGGIO CALABRIA, CATANZARO, BRESCIA, NAPOLI, TORINO, PESARO, VIBO VALENTIA E DEL GRUPPO INTERVENTO SPECIALE (GIS), STANNO DANDO ESECUZIONE A DUE PROVVEDIMENTI DI FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO DEL PUBBLICO MINISTERO, EMESSI DALLE PROCURE DISTRETTUALI ANTIMAFIA DI ANCONA E REGGIO CALABRIA. 

DESTINATARI DEI PROVVEDIMENTI SONO QUATTRO SOGGETTI GRAVEMENTE INDIZIATI DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO, OMICIDIO E DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI, REATI QUESTI ULTIMI AGGRAVATI DALL’AVER COMMESSO IL FATTO AL FINE DI AGEVOLARE L’ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO DENOMINATA ‘NDRANGHETA. 

I DETTAGLI VERRANNO FORNITI NEL CORSO DI DUE CONFERENZE STAMPA CHE SI TERRANNO ALLE ORE 11:00, PRESSO LA BIBLIOTECA DEL TRIBUNALE DI ANCONA E PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI REGGIO CALABRIA.

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