NAUTILUS Sabato 21 la proiezione a piazza Cavone di Siderno Superiore

SIDERNO SUPERIORE – “Nautilus”, il film scritto e diretto da Bruno Panuzzo e girato tra la Locride e Milano, continua il proprio tour di proiezioni e sabato 21 agosto alle ore 21 toccherà la suggestiva sede di piazza Cavone a Siderno Superiore che vivrà così la sua quarta manifestazione estiva, dopo i tre partecipatissimi eventi svolti.

Ad accogliere il gruppo di registi, attori e spettatori della pregevole pellicola sarà il comitato pro piazza Cavone presieduto da Aldo Caccamo.

“Nautilus” è una produzione Woods (produttore esecutivo Brumar Editore, in collaborazione coi licei “Mazzini” di Locri) e, oltre all’apprezzata narrazione, si distingue per la fotografia (riprese di Stefano Marra) e il montaggio che esaltano alcuni degli angoli più belli del nostro comprensorio, tanto da costituire un buon attrattore turistico per la Riviera dei Gelsomini.