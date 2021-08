NAUTILUS Finale in crescendo per il tour di proiezioni del film

di Gianluca Albanese

“Nautilus” conquista le piazze del territorio locrideo. Sabato scorso, il tour di proiezioni del film realizzato da Bruno Panuzzo in collaborazione con gli studenti dei licei “Mazzini” di Locri ha toccato il meraviglioso scenario di piazza Cavone in Siderno Superiore, laddove di fronte a un pubblico numeroso (per la soddisfazione degli organizzatori, in primis il comitato pro piazza Cavone) è stata proiettata l’opera che mette in risalto alcuni degli scorci più belli del nostro comprensorio.

A margine della manifestazione, la giovane Assunta Pezzano, a nome della produzione del film, ha consegnato una targa al presidente del comitato pro piazza Cavone Aldo Caccamo “Per – si legge nella targa – il lodevole impegno profuso, la gradita cooperazione nella diffusione dell’opera culturale ‘Nautilus’ atta a promuovere il territorio”.

Il professor Antonio Caccamo, inoltre, ha declamato i versi della poesia “A Chjazza nova” dedicata proprio a piazza Cavone.

Un successo, quello di Siderno Superiore, bissato poche ore dopo al “Cine Vittoria Arena”; incastonato all’interno del giardino della “Fondazione Zappia” a Locri.

La serata conclusiva è stata quindi dedicata alle Istituzioni territoriali: veri e propri pilastri della nostra comunità. Un inizio insolito, diverso ed unico per l’ultima proiezione calabra di “Nautilus”. Lo stesso è segnato dalla proiezione delle suggestive immagini del tricolore; supportate dalle commoventi note dell’Inno di Mameli.

Sul palco si sono alternate, per il ritiro di un attestato di benemerenza, le Istituzioni del territorio: dall’Amministrazione Comunale di Locri (che ha supportato il progetto dei ragazzi) rappresentata in questo caso dall’Assessore alla Cultura Domenica Bumbaca; ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine: Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Si è passati poi al mondo della Scuola con la consegna del medesimo attestato al Professor Antonio La Rosa (già Preside) terminando poi, con coloro che il territorio lo promuovono; lo hanno promosso e continueranno a promuoverlo dal punto di vista turistico. Gli attestati in questo caso vengono consegnati a Giuseppe Canzonieri e Giuseppe Firmano dell’Agenzia Viaggi “Full Travel” Siderno.

Sul palco in rappresentanza della Scuola ed a cooperare con Panuzzo la professoressa Girolama Polifroni (vice preside dei Licei “G. Mazzini” di Locri) e la Professoressa Simona Romeo (docente del medesimo Istituto). Significative e profonde le parole di Bruno Panuzzo: espresse a favore di tutti i convenuti ed a supporto dei “ragazzi” di “Nautilus” (che l’artista ha voluto con sè, sul palco, dopo aver regalato ai presenti un’apprezzata e suggestiva performance canora).

Panuzzo ha quindi invitato alcuni rappresentanti del nutrito cast del film: dalla protagonista Alessia Manno (che con molta commozione ha ringraziato la scuola e il regista per la grande occasione di crescita) a Massimo Talia, Giovanni Talia e Bruno Musolino. Attraverso i social Bruno Panuzzo ha infine dichiarato quanto segue: “Un ciclo che termina con successo, emozioni e soddisfazioni. Un progetto caratterizzato da larghi consensi che, ora è il caso di affermare, prende il largo! Grazie “Nautilus” per quanto di positivo hai lasciato a noi ed alla gente… perché ora è alla gente che appartieni! Abbiamo pensato di dedicare questa serata alle Istituzioni (Amministrazione Comunale di Locri, Forze dell’Ordine, Scuola, promotori turistici del territorio). Sono questi i pilastri su cui i nostri giovani (tutti e non solo quelli che hanno preso parte a “Nautilus”) debbono edificare il loro futuro. Ringrazio tali Istituzioni per aver accettato il nostro invito ed il nostro umile omaggio. Siamo stati altresì orgogliosi che le Forze dell’Ordine abbiano presenziato all’evento. Non smetteremo mai di proferir Loro il nostro GRAZIE: per quanto di speciale compiono, quotidianamente, a supporto del bene comunitario e per garantire un presente sicuro ed un futuro libero e dignitoso a tutti noi. “Nautilus” si conclude e Vi dedica la serata più bella e significativa del proprio ciclo! GRAZIE DI CUORE con AMORE Bruno Panuzzo”.