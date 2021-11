NATILE DI CARERI I bambini protagonisti alla Festa dell’Albero

R. & P.

Nella mattinata di ieri (22 Novembre), ha avuto luogo, presso la Scuola Primaria di Natile Nuovo, un’attività di riqualificazione urbana legata alla Festa dell’Albero. I bambini del paese aspromontano sono stati i veri protagonisti dell’evento, grazie anche alla collaborazione fattiva del Comune di Careri e di Calabria Verde.

“Portare l’azione didattica e, soprattutto, l’esperienza scolastica fuori dalle aule – ha affermato la Prof.ssa Anna Delfino, Dirigente Scolastica dell’I.C. di Ardore – è un esempio significativo di scuola diffusa. Occasioni didattiche di questo tipo non possono che essere intese come un modo nuovo e innovativo per uscire dalla crisi pandemica attraverso una rinnovata socialità di comunità”.

La manifestazione, a cui hanno lavorato docenti e collaboratori, coordinati dalla responsabile del plesso scolastico Rita Bruzzese, è stata caratterizzata dalla piantumazione di cinque alberi, uno per ogni classe, che hanno arricchito di verde l’ampio cortile del plesso scolastico.

Il Sindaco di Careri Giuseppe Pipicella, giunto sul posto insieme alla Giunta per salutare bambini e insegnanti, ha voluto simbolicamente inaugurare una nuova stagione di socialità e partecipazione democratica a partire dalle radici reali e simboliche degli alberi piantati dai bambini.