NATALE INSIEME 2021 Il calendario di eventi in programma a Roccella J.

“Dobbiamo fare in modo che lo spirito natalizio superi ogni paura e difficoltà collegate al perdurare della epidemia da COVID 19. Grazie all’azione del Governo possiamo guardare con ragionevole speranza alle festività natalizie, che vogliamo immaginare come momento piacevole e festoso per i bambini e le famiglie della nostra comunità e come occasione per accrescere la qualità dell’offerta turistica e culturale attraverso varie e diversificate iniziative in grado di coinvolgere la comunità e gli ospiti presenti a Roccella”. Queste le parole del Sindaco di Roccella Vittorio Zito nel presentare il programma di “Natale Insieme Roccella 2021”.

“Sarebbe inutile e non onesto tacere la profonda amarezza con la quale tutti noi abbiamo lavorato per costruire un programma di manifestazioni che sia in grado di raggiungere questi obiettivi. Ancora forte e vivo è, infatti, il dolore per la prematura perdita del comandante della Polizia Municipale Alfredo Fragomeli e della dipendente comunale Giusy Bruzzese che hanno costituito per tutti questi anni le colonne sulle quali poggiava l’organizzazione del Natale. Ma sappiamo con certezza che lo sforzo che abbiamo messo in campo per regalare ai nostri piccoli quei momenti di magica felicità che solo il Natale sa donare sia il modo migliore per ricordarli e superare la nostra amarezza”, ha aggiunto il Primo Cittadino di Roccella che ha voluto ringraziare gli amministratori, i volontari e le associazioni che hanno lavorato con straordinario spirito di collaborazione per dare la possibilità a tutti di trascorrere un sereno Natale insieme.

Il programma, pensato in un’ottica particolare per i bambini e le famiglie, prenderà il via giorno 8 dicembre con l’apertura del “Palazzo del Natale” al Convento dei Minimi. Ci sarà Babbo Natale che aspetta i bambini per la foto di rito, un suggestivo presepe elettromeccanico allestito all’interno di una intera stanza e, in serata, nella sala del teatro all’interno del Palazzo, il Concerto di Natale delle “Voci Bianche Millenote” diretto dal Maestro Roberto Filippo Caridi. Il Palazzo del Natale sarà aperto in questo mese ogni sabato e domenica (11, 12, 18 e 19 dicembre) e nei giorni 22 e 23 dicembre. Dalle ore 17.30 alle 19.00 sarà possibile partecipare ai “Laboratori Creativi” organizzati da Azione Cattolica, Agesci e Oratorio Parrocchiale e alle 19.00 al teatro del Palazzo ci sarà ogni sera uno spettacolo per bambini a tema diversificato: dalla magia al teatro, dalla musica ai burattini, dai clown alla lettura. Ancora ai bambini sono rivolte altre due iniziative organizzate da Radio Roccella: il 26 dicembre alle 18.30 i più piccoli saranno “Speaker per un giorno” nell’affascinante mondo della radio, mentre il 27 e 28 dicembre bambini e famiglie sono invitati al “CineNatale”, due serate di cinema al teatro del Palazzo.

Il 15 dicembre è in cantiere un grande evento del quale saranno dati in seguito maggiori dettagli.

Molto folta l’organizzazione di eventi all’aperto: dal “FitChristmasYoung”, tradizionale appuntamento natalizio con il FitWalking per bambini e famiglie che partirà il 26 dicembre da piazza San Vittorio con raduno alle ore 16.30, al “Natale al Borgo” che ospiterà serate a tema enogastronomico il 23 e 29 dicembre e il 2 e 4 gennaio, alla “Serata al quartiere Sant’Antonio” in programma il 27 dicembre, fino al “Torneo di Beneficenza” in calendario il 28 dicembre al Tennis Club a cura dell’Azione Cattolica.

Il Natale dei giovani avrà come centro il Tennis Club, all’interno del quale tornerà la proposta intitolata “La Settimana Bianca”, otto serate di musica e divertimento che culminerà con il Veglione di Capodanno. E non mancheranno iniziative culturali: una serata dedicata all’arte moderna il 21 dicembre e il “Rumori Mediterranei Jazzy Christmas”, il cui programma è in fase di ultimazione e sarà reso noto a breve.

Il 6 gennaio 2022 assieme ai soci del Centro di aggregazione sociale per anziani saluteremo la Befana e con lei daremo appuntamento a tutti per il prossimo anno.

Tutte le iniziative del programma “Natale Insieme Roccella 2021” potranno essere seguite nel rispetto delle regole vigenti al momento in materia di green pass. Ricordiamo che all’interno dei luoghi chiusi è obbligatorio indossare la mascherina. Con un comportamento responsabile da parte di tutti, sul quale sappiamo di poter contare, sarà possibile trascorrere in serenità queste feste di Natale.

Per i dettagli del programma e per gli eventuali aggiornamenti si può consultare la pagina “Natale Insieme – Roccella 2021” su Facebook, Instagram e Tik Tok. Il programma completo sarà, inoltre, consultabile sul sito istituzionale del Comune e su quello della “Jonica Multiservizi Spa”.

