di Redazione

L’Amministrazione comunale di Roccella Jonica si prepara a celebrare le festività natalizie con un ricco cartellone di eventi che per un mese intero illuminerà e animerà varie location della cittadina.

Il programma di appuntamenti, dal titolo “Natale a Roccella 2025”, è suddiviso in varie sezioni tematiche che abbracciano una serie di proposte all’insegna della cultura, dell’arte, delle tradizioni popolari e religiose, della musica, dello sport, della solidarietà e della valorizzazione del territorio con i suoi prodotti tipici enogastronomici e artigianali.

L’iniziativa è ideata e sviluppata dal Comune di Roccella Jonica con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e in collaborazione con il portale turistico VisitRoccella, le emittenti RadioRoccella e Telemia e le Associazioni di volontariato che operano a Roccella.

Il primo blocco di appuntamenti, “Il Natale all’Immacolata”, si svolgerà dal 6 all’8 dicembre tra Piazza Borgo, l’ex Convento dei Minimi, Largo Simone Molinero e Piazza San Vittorio in concomitanza con la solennità dell’Immacolata e, tra le proposte, presenterà un laboratorio musicale per bambini e un Concerto di Natale in jazz della Rhegium Jazz Orchestra Christmas, che sarà aperto degli alunni delle classi prime dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” della sede di Roccella.

Due concerti renderanno, poi, omaggio alle tradizioni musicali natalizie della Calabria.

Il secondo blocco, “Natale a Santa Lucia”, si terrà il 12, 13 e 14 dicembre e includerà il convegno “Let It Glow” al Parco degli Dei, l’arrivo delle luci di Betlemme nella Chiesa di San Nicola ex Aleph, la “procìa” di Santa Lucia a Largo San Giuseppe e il Gelsomini Film Festival all’ex Convento dei Minimi.

Il terzo blocco di eventi, “Aspettando il Natale”, dal 15 al 16 e dal 19 al 24 dicembre, offrirà per la prima volta la “Notte Bianca Christmas Edition” che si snoderà dal Borgo Carafa al Rione Marinaro e sarà arricchito da una serie di laboratori per bambini e dal presepe vivente itinerante all’ex Convento dei Minimi e dal Roccella Christmas Sport, che proseguirà ogni pomeriggio fino al 27 dicembre.

Dal 25 al 30 dicembre, per “Natale e Dintorni” sarà prevista una tombolata in Piazza San Vittorio, tre date del Roccella Christmas Sound all’ex Convento dei Minimi, il Fit Christmas for AIL, il Borgo Marinaro in Festa nel Rione “Sant’Antonio”, lo Space Christmas Concert nella Chiesa di San Nicola di Bari e l’EtnoChristmas al Parco degli Dei.

Conclusione del cartellone, dall’1 al 6 gennaio, con l’ultimo gruppo di proposte “Benvenuto al Nuovo Anno” che offrirà il consueto appuntamento con la messa della Pace in Piazza Dogana, altre tre date della rassegna Roccella Christmas Sound all’ex Convento dei Minimi, il Christmas Go-Kart nel lungomare lato sud, la II edizione di Roccella Premia lo Sport all’ex Convento dei Minimi, il Borgo Carafa in festa e la tradizionale Festa del Nonnino all’ex Convento dei Minimi.

Il programma dettagliato di “Natale a Roccella 2025” è consultabile sul portale turistico VisitRoccella, dove saranno comunicate eventuali variazioni di orari e location, oltre agli aggiornamenti settimanali sugli eventi in calendario.