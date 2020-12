Natale 2020, al via il Contest “Accendiamo Caulonia”

R & P

La Consulta Giovanile di Caulonia in collaborazione con il Comune di Caulonia, l’Associazione Commercianti “Kaulon18” e il Comitato Pro Caulonia, consapevoli del fatto che quest’anno l’emergenza sanitaria ci vincoli a vivere un Natale particolare, ha avviato il contest “Accendiamo Caulonia” con lo scopo di allietare le famiglie e di creare il giusto clima natalizio, nonostante la pandemia.

Per mantenere vive le tradizioni, il contest sarà diviso in due parti: la prima riguarderà l’albero di Natale più bello, mentre la seconda spetterà al presepe più bello per ricordare il contest dei presepi nei catoji. Entrambe le fasi vedranno come vincitori i primi tre classificati.

Il contest è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Caulonia, ma le votazioni saranno aperte a tutti.

Le modalità di partecipazione al contest dell’Albero di Natale sono le seguenti:

– Pubblicare dal 13 al 20 Dicembre 2020 la foto del proprio albero, aggiungendo gli hashtag

#consultagiovanilecaulonia #accendilalberocaulonia;

– Seguire la pagina della Consulta Giovanile di Caulonia;

– Impostare la privacy della foto in modalità pubblica, visibile a tutti.

Dal 20 al 27 dicembre 2020, le 4 foto che avranno nella settimana precedente ricevuto più like durante la prima fase si giocheranno semifinale e finale. I vincitori saranno eletti il 27 Dicembre 2020.

Per partecipare al contest del presepe, invece, sarà necessario:

– Pubblicare dal 25 dicembre al 1 gennaio 2021 un video della durata massima di 15 secondi del proprio presepe, aggiungendo gli hashtag

#consultagiovanilecaulonia #accendiilpresepecaulonia;

– Seguire la pagina della Consulta Giovanile di Caulonia;

– Impostare la privacy i video in modalità pubblica, visibile a tutti.

Anche in questo caso, dal 1 gennaio al 6 gennaio 2021 i video che avranno ricevuto più like nella prima fase, si giocheranno semifinale e finale.

La premiazione dei presepi più belli avverrà il 6 Gennaio 2021.

I premi per i primi 3 classificati di ciascun contest saranno offerti dall’Associazione commercianti di Caulonia “Kaulon18”.

I partecipanti che non vorranno pubblicare il video sulla propria pagina Facebook, potranno mandarlo alla pagina Facebook della Consulta Giovanile, che provvederà a pubblicarlo.

L’auspicio è che, anche in un anno anomalo che ci costringe a rinunce e limitazioni, questo evento possa rappresentare un momento divertente e gioioso per l’intera comunità, all’insegna della tradizione natalizia.

Ufficio Stampa Consulta Giovanile Caulonia