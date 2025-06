di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – Torna MuseoinFest, il Festival delle Arti organizzato dal Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, rassegna estiva che trasforma il MArRC in uno spazio vivo e aperto, sempre in dialogo con la città.

Da fine giugno a fine agosto, infatti, saranno oltre due i mesi di eventi tra i quali concerti, teatro, incontri, conferenze, laboratori per bambini e aperture serali. Un calendario ricco e multidisciplinare per vivere il Museo con occhi nuovi, tra cultura, bellezza e tramonti sullo Stretto.

Ogni appuntamento è stato pensato per rendere il patrimonio culturale un’esperienza accessibile e coinvolgente per tutti.

Gli eventi, che si svolgeranno per la maggior parte sulla splendida terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, fanno parte del Museo in Fest 2025, la 2° parte del Festival delle Arti. Il programma è iniziato martedì 17 giugno, alle ore 20.30 sulla terrazza panoramica del Museo, proprio con un appuntamento alla scoperta delle iniziative della rassegna estiva MuseoinFest che comprendono musica, incontri e cultura sia per gli adulti che per i bambini. Fabrizio Sudano, direttore del MArRC, ha aperto la serata che è proseguita con il concerto live dell’Ensemble Mediterranea, con un repertorio comprendente dal classico al jazz, dal pop al latino.

La manifestazione prevede 21 appuntamenti, con la direzione artistica di Ruggero Pegna e il coordinamento di Claudia Ventura, responsabile dell’Area Valorizzazione e di tutto lo staff del Museo.In un comunicato è detto: “L’idea di Sudano di trasformare la casa dei Bronzi e di altre meraviglie del patrimonio storico-culturale calabrese e mondiale in un vero teatro si è rivelata subito vincente, tanto da spingere verso un programma estivo ricco, vario nei generi e di altissimo spessore artis

Già il 4 luglio arriverà sulla Terrazza uno degli eventi musicali più attesi: Mille Bolle Blu, il concerto di Stefano Di Battista con il suo quartetto e la special guest della di Nicky Nicolai. Il 5 luglio incontro con Carlo Verdone curato dall’Associazione Anassilaos. Il 12 luglio in programma Musica sotto le Stelle, il concerto lirico del Conservatorio F. Cilea. Il 18 luglio il conduttore e autore televisivo Federico Quaranta presenterà il suo spettacolo ‘Rispetto – Le radici del futuro’. Il 27 luglio altro concerto di prestigio con il quartetto di Federico Mecozzi, il violinista di Ludovico Einaudi. Venerdì primo agosto si passa alla comicità di Gennaro Calabrese, attore e imitatore reggino, intervenuto ieri sera alla conferenza stampa. Venerdì 8 agosto concerto del pianista e compositore Remo Anzovino in Piazza Orsi, la grande piazza interna del Museo. Il 2 agosto sarà la volta di Quatuor Akilone, splendido concerto di violini, viola e violoncello delle Dimore del Quartetto”.

Prosegue la nota: “Il 16 agosto, per festeggiare il cinquantatreesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, ci si sposterà all’esterno del Museo, nella nuova Piazza De Nava, dove si terrà ‘Disco’, la speciale festa-concerto dell’ Orchestra Brutia diretta dal Maestro Francesco Perri, con alcuni dei più grandi e popolari successi della dance mondiale. Il 22 agosto sbarcherà al MArRc Nino Frassica per un talk insieme allo stesso direttore Fabrizio Sudano per quello che si preannuncia come un incontro-spettacolo. Il 28 agosto concerto dell’ Orchestra di Delianuova. La chiusura di Museo in Fest Estate 2025 é fissata per il 30 agosto con il reading Tre Piccole Ombre del Mana Chuma Teatro”.

Calendario eventi Museo in Fest 2025

17 giugno – h 21:00 – Terrazza del Museo Concerto Ensemble Mediterranea

27 giugno*, h 18:00 – Piazza Paolo Orsi “Cappuccetto Rosso Kamishibai” – Compagnia Teatrop Una rivisitazione scenica della fiaba classica pensata per i più piccoli, tra narrazione, immagini e partecipazione.

28 giugno*, h 18:00 – Piazza Paolo Orsi “Un Principe Piccolo Piccolo” – Compagnia Teatrop Spettacolo-laboratorio ispirato al “Piccolo Principe”, tra teatro, fiaba e creatività condivisa.

4 luglio, h 21:00 – Terrazza del Museo Stefano Di Battista Quartet feat. Nicky Nicolai – “Mille bolle blu” Canzoni italiane iconiche reinterpretate in chiave jazz. Apertura straordinaria: 20:00 – 24:00

5 luglio, h 21:00 – Terrazza del Museo Incontro con Carlo Verdone A Reggio con papà. Intitolazione a Mario Verdone della sezione cinema Associazione Anassilaos. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Anassilaos, il LIFF Lamezia International Film Fest, RCFF ReggioFilmFest. Apertura straordinaria: 20:00 – 24:00

11 luglio*, h 18:00 – Piazza Paolo Orsi “Una merenda da paura” – Compagnia Teatrop Spettacolo-laboratorio sull’alimentazione tra gioco, costumi e interazione.

12 luglio*, h 21:00 – Terrazza del Museo Concerto lirico “Musica sotto le stelle” – Conservatorio F. Cilea Le voci liriche del Conservatorio regalano un’esperienza musicale al tramonto. Apertura straordinaria: 20:00 – 23:00

18 luglio, h 21:00 – Terrazza del Museo Incontro con Federico Quaranta Un racconto di paesaggi e radici culturali, tra memoria e identità. Apertura straordinaria: 20:00 – 24:00

26 luglio*, h 21:00 – Terrazza del Museo Conferenza “L’apporto del monachesimo italogreco alla nascita della cultura umanistica nella Calabria Meridionale tra il XIV e XVI secolo” – AIPARC Con Giacomo Oliva, uno sguardo sul ruolo dei monasteri nella Calabria tra Medioevo e Umanesimo. Apertura straordinaria: 20:00 – 23:00

27 luglio, h 21:00 – Terrazza del Museo Federico Mecozzi Quartet Un viaggio musicale tra classica, elettronica e world music. Apertura straordinaria: 20:00 – 24:00

1 agosto, h 21:00 – Terrazza del Museo Stand-up comedy con Gennaro Calabrese Una serata all’insegna dell’ironia e della comicità contemporanea. Apertura straordinaria: 20:00 – 24:00

2 agosto*, h 21:00 – Terrazza del Museo Conferenza “Dalla Tebe di Sofocle alla Montréal di oggi Antigone parla ancora” – CIS Calabria Paola Radici Colace riflette sul mito di Antigone tra teatro antico e attualità, con video proiezione. Apertura straordinaria: 20:00 – 23:00

8 agosto, h 21:00 – Piazza Paolo Orsi Remo Anzovino – Concerto solo piano Musiche originali tra cinema, poesia e improvvisazione. Apertura straordinaria: 20:00 – 24:00

9 agosto*, h 21:00 – Terrazza del Museo Conferenza “Donne, amanti, dei e il firmamento: quando il mito si fa luce” – Planetario RC Ne discutono: Salvo Guglielmino, Fortunato Zappia, Angela Misiano. Osservazione del cielo a cura del Planetario della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Apertura straordinaria: 20:00 – 23:00

10 agosto*, h 21:00 – Terrazza del Museo Quatuor Akilone – The Unexplored (Progetto MERITA) parte del Festival Musica con Vista, Dimore del Quartetto Musica da camera di alto livello con giovani interpreti europee. Apertura straordinaria: 20:00 – 24:00

16 agosto*, h 21:00 – Piazza De Nava Orchestra Sinfonica Brutia – Dance 70/80 Classici della disco reinterpretati in chiave sinfonica. Apertura straordinaria: 20:00 – 24:00

22 agosto, h 21:00 – Terrazza del Museo Incontro con Nino Frassica – Presentazione libro Tra comicità surreale e racconti d’autore, un incontro imperdibile. Apertura straordinaria: 20:00 – 24:00

23 agosto*, h 21:00 – Terrazza del Museo Conferenza “Bere vino nell’antica Grecia, versi, società, rotte mediterranee” – con TCI RC Il simposio tra storia e poesia: con il Prof. Andrea Filocamo, UniRC. Promosso dal Touring Club – sezione Reggio Calabria. Apertura straordinaria: 20:00 – 23:00

28 agosto*, h 21:00 – Piazza De Nava Concerto Orchestra Delianuova

29 agosto*, h 18:00 – Piazza Paolo Orsi “Il Principe Ranocchio” – Compagnia Teatrop Spettacolo interattivo con laboratorio creativo, ispirato alla fiaba.

30 agosto*, h 21:00 – Terrazza del Museo Reading “Tre piccole ombre” – di Massimo Barilla, con Salvatore Arena Poesia e teatro civile si incontrano in un reading intenso e suggestivo. Apertura straordinaria: 20:00-23:00

* partecipazione gratuita all’evento. Acquisto del biglietto in situ per la visita dei Bronzi e delle collezioni del MArRC in atmosfera serale. I biglietti saranno acquistabili online su coopculture.it dal 1° luglio, fino a esaurimento posti. Il costo del biglietto ordinario è di 10,00 euro, ridotto 5,00 euro per i possessori di abbonamento annuale al MArRC. Il biglietto é valido sia per visitare le collezioni, sia per l’accesso in terrazza. Infatti, durante queste occasioni, il Museo sarà visitabile anche nella suggestiva atmosfera serale, dalle 20.00 alle 23.00 con ultimo ingresso alle 22.30.