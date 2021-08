R. & P.

“Accolgo con grande soddisfazione l’intervento dell’UPGSP e della Squadra Amministrativa presso la Questura con il coordinamento della Procura presso il Tribunale per i minorenni contro la vera e propria piaga della vendita e somministrazione di sostanze alcoliche ai minorenni”.

Così il Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza Emanuele Mattia commenta le contravvenzioni elevate a più di dieci locali presenti nei luoghi della movida reggina.

“Non posso che plaudire questa azione che rientra all’interno della costante attenzione che i soggetti protagonisti di questa operazione hanno nei confronti dei minori. E non posso che rinnovare la mia disponibilità e quella dell’Ufficio che ho l’onore di presiedere nel sostenere queste attività repressiva con quella preventiva socio-culturale attraverso iniziative come il Tavolo tecnico che abbiamo da poco messo in campo insieme all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” già operativo in materia” conclude Mattia.