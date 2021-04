MOVIMENTO GIOVANI CALABRESI Giovedì assemblea pubblica con Nicola Irto

E’ in programma il prossimo giovedì 8 aprile l’assemblea pubblica dei Giovani Calabresi con Nicola Irto, candidato alla Presidenza della Regione Calabria. L’iniziativa si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma web Zoom e accenderà i riflettori sugli indirizzi programmatici e sulle proposte che il movimento giovanile intende avanzare a sostegno del progetto politico guidato da Irto.

“La Calabria è la terra in cui viviamo – si legge in una nota diffusa dallo stesso movimento dei Giovani Calabresi – e per questo motivo vorremmo fornire un contributo concreto, in termini di idee, progetti e proposte, per realizzare un cambiamento autentico, creando nel contempo le condizioni favorevoli per costruire qui il nostro futuro. Siamo felici che Nicola Irto, dopo aver letto la nostra lettera sottoscritta da 500 ragazzi, abbia deciso di partecipare e ascoltare le proposte che con entusiasmo cercheremo di elaborare per costruire un nuovo programma per la Calabria. Sarà un appuntamento aperto al contributo delle nuove generazioni di calabresi, – conclude la nota – in cui racconteremo le nostre esperienze, le nostre proposte, i nostri sogni”.

Il link della pagina Facebook dei giovani calabresi in “movimento”: https://www.facebook.com/Giovani-calabresi-in-movimento-104268205102301