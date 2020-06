MOVIMENTO 24 AGOSTO “Al Nord l’alta velocità; al Sud l’altRa velocità”

di Brigantessa Serena Iannopollo

A nord l’alta velocità, a sud l’altRa velocità.

Chi non vorrebbe un piccolo aumento del biglietto del treno per avere in cambio un salto di qualità del servizio? Sarebbe tutto meraviglioso se non fosse che in realtà è tutta una presa in giro, perchè la qualità cambierà a nord, ma a sud no. E poteva mancare l’inghippo? Il trucco è svelato negli interventi degli attivisti del movimento 24 agosto (M24A- fondato da Pino Aprile) che hanno manifestato il loro scontento riguardo questi strani investimenti durante i vari flash mob nelle principali stazioni del territorio. Qui di seguito:

– “Lo Stato ha deciso di stanziare 400 milioni circa per ampliare una linea ferroviaria di alta velocità fra Milano e Venezia (dove già c’è, fra l’altro) e destina invece 40 milioni per la linea SA/RC: quindi parliamo di 1/10 di finanziamento, per fare una falsa velocità, perchè arriverà solo in certi tratti a circa 200 kmh, mentre sappiamo benissimo che l’alta velocità supera i 300 kmh” (Francesco Mazza, referente del circolo M24A di Reggio Calabria durante il flash mob del 06/06 a Reggio C.);

– “Chiamarla “alta velocità” è solo un pretesto per aumentare il prezzo del biglietto, perchè la media oraria del viaggio è di 150 kmh del sud rispetto ai 350 kmh del nord” (Attivista M24A durante il flash mob di Vibo-Pizzo del 13/06);

– “Noi abbiamo una infrastruttura di rete che non consentirà mai ai treni di superare i 200 kmh nei tratti migliori, per cui, quando la ministra De Micheli dichiara di voler investire solo 40 milioni di euro sulla nostra strada ferrata, significa che sta condannando questa parte di paese all’arretratezza” (Attivista M24A, Flash Mob di Vibo-Pizzo);

– “Vogliamo le risorse, vogliamo investimenti e uno sviluppo adeguato” (Attivista M24A, Flash Mob di Vibo-Pizzo)

– “Chiediamo alla Ministra per le infrastrutture De Micheli di attuare un piano di investimento che colmi le disuguaglianze infrastrutturali tra nord/sud” (Attivista M24A Flash Mob di Lamezia del 20/06)

– “Vogliamo le stesse linee che hanno al nord, vogliamo viaggiare ad alta velocità, non vogliamo essere una colonia”(Giuseppe Corapi, commissario provinciale M24A (CZ) Flash Mob di Lamezia).

– “Ci siamo stancati di avere le briciole degli investimenti, noi non chiediamo cose folli ma i nostri diritti, equità. Gli investimenti ci spettano, tra l’altro ogni euro investito al sud produce 0,40 centesimi perché qui manca tutto, mentre ogni euro investito al nord produce solo 4 centesimi perchè è saturo di infrastrutture. E non bisogna dimenticare che “ferrovie dello Stato” utilizza soldi pubblici” (attivista M24a Flash Mob di Lamezia).

Vorrei informare i lettori che si è appena formato un circolo della Locride del Movimento 24 agosto (https://www.facebook.com/groups/2534714753483657/ ) che si unirà alla manifestazione. La protesta si concluderà l’11 luglio a Salerno, mentre il prossimo sabato 27 giugno il flash mob sarà a Paola. Siete tutti invitati ad unirvi alla protesta per una equità territoriale.