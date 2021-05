MOUNTAIN BIKE Domenico Macrì primo tra gli “M6” all’Aspromarathon

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Ci sono campioni che non conoscono l’incedere del tempo e mantengono inalterata una forma fisica e una condizione atletica invidiabile.

E’ il caso del ciclista sidernese Domenico Macrì, risultato primo nella sua categoria alla Granfondo di 40 chilometri di mountain bike svoltasi domenica 16 con partenza e arrivo a Reggio Calabria, nell’ambito della manifestazione “Aspromarathon”.

Dopo la partenza dal lungomare di Reggio Calabria i mountain bikers si sono arrampicati nelle ripide salite dell’Aspromonte, per poi ridiscendere al mare, affrontando, con tempi assolutamente pregevoli, tutte le asperità di un percorso, riservato ai “duri”.

Trentesimo in assoluto, Domenico Macrì è risultato il primo classificato nella categoria “M6”, come testimonia la foto sul podio, che ha inteso condividere, come ogni suo gesto quotidiano, con l’amico inseparabile a quattro zampe.

Per la cronaca, la GranFondo è stata vinta da Roberto Semeraro del team “Eracle”, che ha completato il percorso col tempo di 1h53’29”, mentre la maratona di 64 chilometri è stata vinta da Diego Alfonso Arias Cuervo del Giant Polmedical official team.