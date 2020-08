MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA Allegra parteciperà alla mostra pittorica

R. & P.

Il pittore reggino Alessandro Allegra è stato invitato a partecipare alla collettiva d’arte pittorica con un’ opera a tema alla 77 esima Mostra del cinema di Venezia – Biennale 2020.

Nello Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo, all’interno dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, lunedì 7 settembre è possibile visitare la mostra, allestita per il lancio del film “Free Liberi”, per la prima volta in proiezione alla presenza del regista salentino Fabrizio Maria Cortese e di un cast di eccezione. Il film in autunno sarà proiettato nelle sale cinematografiche.