MOSTRA CINOFILA I nostri amici animali protagonisti per un giorno al Winterland di Siderno

Riceviamo e pubblichiamo – Si terrà giorno 8 gennaio, nell’ambito del Winterland la mostra cinofila amatoriale “Ola” come da prassi ormai consolidata delle mostre amatoriali sarà non solo un incontro, un momento per riunirsi e gioire con il proprio componente della famiglia ma anche un modo per fare cultura, grazie ai relatori che saranno presenti alla mostra.

Aprirà lo spettacolo un “grande spettacolo”, il balletto della maestra di danza, Roberta Franco.

All’interno della manifestazione la presentazione del libro di Bruno Gelonesi, musicista e scrittore, dal titolo “Metodi quantico mnemonico “.

Verrà inoltre posta l’ attenzione al rapporto che deve instaurarsi tra uomo /animale, di cui parlerà l’educatore cinofilo, Rocco Bellizzi, operatore Siua e soprattutto l’importanza di sostituire la vecchia definizione di “proprietario” che sottintende la considerazione dell’animale domestico come oggetto e non come parte integrante del nucleo familiare. Una definizione vecchia che non corrisponde con la nuova concezione di pet, e soprattutto non si fa interprete dell’enorme cambiamento culturale che sta avvenendo nella relazione tra persone e animali.

Da oggi meglio parlare di “pet mate”: quello tra animali e persone è un rapporto di fratellanza e di rispetto reciproco tra esseri che rinnovano ogni giorno la scelta di essere compagni di vita.

I pet mate sono persone attente all’ambiente, altruiste, sensibili alle tematiche sociali, e anche sperimentatrici. Consapevoli, responsabili e riflessivi in ogni fase della relazione con gli animali domestici.

Ed inoltre si punterà l’ attenzione all’importanza della buona alimentazione del cane. Concluderà la relazione il medico veterinario oculista Fernando Ferragina .

Medico veterinario responsabile la dott.ssa Olga bagno Pellicano Spina .

Tre saranno le categorie a sfilare, cuccioli, cani di razza e meticci.

La manifestazione sarà presentata dalla giornalista Marilene Bonavita.

Nell’area espositiva saranno presenti gli stand dell’azienda “Pet Sud”.