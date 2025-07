R. & P. nota del consigliere comunale del gruppo “Storia e Progresso per Locri” Eliseo Sorbara*

LOCRI – Da giorni Cittadini della Contrada Moschetta, mi riferiscono di una non potabilitá dell’acqua per uso umano. Questa problematica deve essere accertata dal Sian tramite prelievo di campioni di acqua dalle abitazioni e dalle fontane pubbliche e successivi esami chimico fisici e batteriologici dal cui esito si evince la potabilitá o meno dell’acqua.

Per tale problematica si chiede al Sindaco quale massima autorità sanitaria locale di intervenire con urgenza per i provvedimenti di competenza, pubblicando in caso di non potabilitá dell’acqua Ordinanza Sindacale in merito.

Purtroppo la rete idrica di Moschetta é vecchia ed obsoleta e comporta spesso problematiche ai cittadini di moschetta che non si vedono sempre garantita la potabilità dell’acqua, inoltre negli anni le pompe di sollevamento delle acque hanno creato criticità dell’adduzione di acqua dai pozzi che non sono state risolte definitivamente. Tutto ciò comporta un disagio ai cittadini di moschetta con problematiche igienico sanitarie serie. Si prenda carico di tale disagio anche l’assessore all’ambiente nonché vice Sindaco della Cittá Alfredo Cappuccio.