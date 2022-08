MOSCHETTA DI LOCRI Oggi s’inaugura il teatro all’aperto

di Comitato di Quartiere Moschetta

Ci sono giorni nei quali può accadere di tutto, momenti unici nei quali abbiamo facoltà di chiudere gli occhi ed immaginare la versione più bella di una realtà che vorremmo ci circondasse.

E poi, come per incanto, li apriamo gli occhi e scrutiamo il materializzarsi di un palcoscenico sorprendente, un teatro all’aperto, immenso e possente, una struttura dotata di oltre tremila posti a sedere, quasi un semicerchio magico nel quale artisti e attori potranno finalmente esibirsi dinnanzi ad una platea infinita e sotto un cielo scintillante di stelle.

La cerimonia d’inaugurazione del Teatro all’aperto di località Moschetta di Locri ed il grande concerto dell’artista internazionale – il soprano Carly Paoli – che si terranno questa sera, a partire dalle ore 19,30 – aprono un’era nuova per il nostro territorio e rendono la Comunità moschettese orgogliosa e fiera di accogliere il cuore pulsante di un centro culturale di così ampio respiro artistico.

Il teatro si erge all’interno della vasta zona archeologica di Locri Epizefiri e domina il panorama mozzafiato della splendida costa dei gelsomini, con l’ambizioso obiettivo – auspichiamo – di divenire il motore propulsivo per la crescita culturale e turistica dell’intera area della Locride.

Per gli antichi Greci, dei quali rappresentiamo nobile progenie, il teatro non era soltanto spettacolo o intrattenimento ma culla di civiltà e cultura, emblema di inclusione sociale, democrazia e progresso.

Allo stesso modo, oggi, sentiamo attuale questa vocazione civica e sociale.

Il Teatro all’aperto di località Moschetta diviene, dunque, una struttura fruibile e versatile, atta alla crescita culturale – ma anche sociale – e simbolo di riscatto collettivo, di determinazione, di azione concreta verso obiettivi sociali condivisi.

Come Comitato per la tutela dei diritti e la valorizzazione del territorio esprimiamo un forte plauso al Sindaco della Città di Locri, il dott. Giovanni Calabrese, e all’intera Amministrazione Comunale, per aver convintamente sostenuto e portato a termine questo grande progetto di vita pubblica, poichè è attraverso queste importanti opere che scaturiscono opportunità e chances di sviluppo territoriale e intellettuale connettori di fiducia e speranza, per continuare a crederci ancora e a percepire quella intima convinzione che in Calabria e nella Locride si può restare e scrivere una storia diversa.

Il Presidente