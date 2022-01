RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

I soci dell’associazione ALB Amici del Libro e della Biblioteca di Siderno si stringono al dolore della famiglia per la perdita del prof. Filippo Todaro, uomo di grande cultura ed elevato valore morale.

L’associazione ALB Amici del Libro e della Biblioteca di Siderno partecipa, inoltre, al dolore per la perdita dell’ avv. Patrizia Pelle, donna di spicco per l impegno sociale, culturale e professionale.