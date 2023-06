La Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa della piccola Denise Galatà, la giovane originaria di Rizziconi scomparsa in seguito alla caduta nel fiume Lao, durante una gita scolastica insieme ai compagni del Liceo Rechichi di Polistena. L’intero Consiglio di Palazzo Alvaro è profondamente addolorato per la tragedia immane che ha colpito l’intera comunità metropolitana ed in particolare i familiari della piccola Denise, cui il sindaco facente funzioni Carmelo Versace, il consigliere delegato Michele Conia e l’intera assise metropolitana, intendono stringersi in segno di lutto per l’assurda perdita. “In queste ore di ansia e preoccupazione – si legge in una nota della Città Metropolitana – abbiamo seguito con apprensione le ricerche della piccola Denise, fino al tragico epilogo. Ai suoi familiari giunga ora l’abbraccio da parte dell’intera comunità metropolitana. Il suo sorriso rimarrà scolpito per sempre nel cuore di ognuno di noi”.

–

Domani a Diamante sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare la giovane Denise Galatà. L’Amministrazione Comunale – rende noto il vicesindaco Giuseppe Pascale – invita gli uffici pubblici e privati, gli esercizi commerciali e tutta la cittadinanza a fermarsi, alle ore 12, per un minuto di raccoglimento per la studentessa del Liceo Rechichi di Polistena, scomparsa in seguito alla caduta nel Fiume Lao durante una gita scolastica. Nel primo pomeriggio l’Amministrazione comunale aveva espresso il suo cordoglio sui suoi canali social: “La Città di Diamante si unisce al profondo cordoglio di tutta la Calabria per la scomparsa di Denise Galatà, la studentessa del Liceo Rechichi di Polistena scomparsa in seguito alla caduta nel Fiume Lao durante una gita scolastica. Ai familiari e ai compagni di Denise, giunga la vicinanza e l’abbraccio di tutta la comunità di Diamante”.

–

È stato ritrovato il corpo senza vita della giovane Denise Galatà, la ragazza che risultava dispersa da ieri pomeriggio dopo essere finita nel fiume Lao, a Laino Borgo, nel cosentino, mentre faceva rafting con un gruppo di compagni. È un giorno molto triste. La Calabria è in lutto.

La Giunta regionale esprime sincero cordoglio alla famiglia, in questo momento di tragico dolore. Siamo vicini ai suoi cari, ai suoi amici, alla comunità di Rizziconi, Comune del reggino nel quale la ragazza risiedeva, e al liceo statale di Polistena, la scuola frequentata da Denise». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

–

Non ci sono parole in grado di esprimere il profondo dolore e l’angoscia per la morte di una giovanissima vita interrotta tragicamente”. Il presidente Filippo Mancuso esprime “i sentimenti di cordoglio del Consiglio regionale della Calabria alla famiglia di Denise Galatà, ai suoi amici e all’intera comunità di Rizziconi”.