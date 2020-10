Morta la Governatrice Jole Santelli

di Simona Ansani

COSENZA – È morta questa notte la Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. La governatrice si è spenta nella sua casa a Cosenza, all’età di 51 anni, a causa di un arresto cardiocircolatorio. Da anni lottava per un cancro che l’aveva colpita, ma la sua attività politica non è mai venuta meno, «a capo di una Regione, la paura non te la puoi permettere – aveva detto la Santelli in un intervista – non temo per me stessa, neanche un po’. È impossibile quando si ha la responsabilità di una Regione. Non ci si può permettere nemmeno di rimanere chiusi in casa. La politica si fa andando in sede. Io sono stata sempre lì, alla mia scrivania».

Domani, venerdì 16, alle 10.30 il feretro del Presidente della Regione Calabria verrà trasferito nella Chiesa San Nicola a Cosenza; alle 16.30 sarà celebrata la funzione religiosa. Sabato 17 ottobre dalle ore 9 alle ore 15, sarà allestita la camera ardente nella Cittadella Regionale a Catanzaro.

Domani lutto cittadino a Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Seguiranno aggiornamenti