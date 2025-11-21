di Teresa Peronace

SANTA DOMENICA DI PLACANICA – Visita illustre presso il santuario della Vergine Immacolata, Nostra Signora dello Scoglio, fondato da fratel Cosimo oltre mezzo secolo fa, da parte di monsignor Nunzio Galantino, già segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana e presidente em. dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Monsignor Galantino, nella visita al rinomato santuario mariano che richiama fedeli da ogni parte del mondo, era accompagnato dal confratello successore degli apostoli, monsignor Francesco Oliva.

Con il vescovo della diocesi di Locri – Gerace, l’illuminata alta personalità ecclesiale ha incontrato Fratel Cosimo, in un clima di affettuosa cordialità, e assieme a lui ha visitato l’opera che è ritenuta dalla Chiesa un luogo privilegiato di riconciliazione con il Signore. Monsignor Galantino ha avuto parole di grande apprezzamento per il santuario mariano e per Fratel Cosimo. Questi, dal proprio canto, ha ritenuto una grazia la visita del già segretario generale CEI, eminente figura ecclesiale dotata di un elevatissimo livello spirituale e culturale.