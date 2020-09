MONASTERACE Un video per raccontare le potenzialità del borgo

R. & P.

Un video per raccontare la parte storica di Monasterace e per condensare in pochi minuti le bellezze, i paesaggi, la cultura e le peculiarità del borgo calabrese.

È l’iniziativa firmata “Search On Media Group”, azienda che si occupa di formazione e digitale creata da Cosmano Lombardo (nella foto) e Giorgio Taverniti, monasteracesi doc ma bolognesi di adozione. Il video è stato inserito nell’ambito delle attività “Borghi e Digitale” finalizzate alla promozione dei territori italiani come luoghi della tradizione, ma anche e soprattutto come luoghi in grado di ambire ad un futuro nel segno della tecnologia, dell’innovazione e della sostenibilità. Il filmato, realizzato durante la scorsa l’estate e donato alla cittadinanza, potrà essere utilizzato liberamente per la promozione turistica. «Dare un impulso e un contributo alla crescita di questo territorio – spiega Cosmano Lombardo, Ceo e cofondatore di Search On Media Group – rientra da sempre nelle priorità della nostra realtà, con questo video, che doniamo a Monasterace e ai suoi abitanti, vogliamo ringraziare la nostra terra perché dà costantemente ispirazione ad ogni iniziativa che realizziamo e, soprattutto, vogliamo offrire uno strumento che possa sostenere e aiutare il rilancio e l’evoluzione in chiave digitale di questo territorio, in un processo che si affianca alle nostre iniziative già poste in essere a cominciare, in primo luogo, dall’organizzazione della WMF Summer School. I borghi costituiscono la spina dorsale del nostro paese e rappresentano un modello di vivibilità sostenibile da cui tutti possiamo trarre esempio. Da sempre vicini alla tematica, oggi più che mai siamo convinti che le conoscenze digitali e la tensione verso l’innovazione siano fondamentali in queste realtà. È opportuno però avviare un percorso di dialogo costante con i cittadini ed è quello che stiamo cercando di fare con il progetto “Borghi e Digitale”». Un legame a doppio filo, quello tra Search On Media Group e Monasterace, consolidato negli anni e che anche quest’estate, dal 5 al 12 settembre, culminerà nella della 4^ edizione della “WMF Summer School” il corso professionalizzante sulle strategie digitali e sul web marketing che porterà a Monasterace studenti e professionisti da tutta Italia.