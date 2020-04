MONASTERACE Nuovo episodio di violenza su una donna

R. & P.

MONASTERACE – In data odierna , una donna incinta al sesto mese di gravidanza e madre di un bambino di soli due anni è riuscita a scappare al suo carnefice. Dopo essere stata aggredita e presa a calci e pugni dal concivente, la vittima ha chiesto aiuto al Servizio Sociale del Comune, dove è stata accolta dalla dottoressa Giulia Fiorino. Il Sindaco prontamente si è messo a disposizione offrendo la collaborazione delle operatrici dello Sportello Antiviolenza del Comune. Prontamente attivato lo Sportello antiviolenza del Comune, il 118 e le Forze dell’ordine della locale stazione che sono subito intervenute, la donna è stata accompagnata al vicino nosocomio e il bambino affidato in via temporanea al servizio sociale. Attenendosi alle misure di sicurezza anticontagio, nell’immediatezza la dottoressa Sandra Marzano (Pedagogista clinico®) e l’ avvocato Jessica Tassone responsabili dello Sportello Antiviolenza, hanno attivato la rete e, di concerto con i Servizi Territoriali, sono riusciti a garantire una sistemazione sicura alla giovane donna e al suo bambino.Al momento, il bambino sta bene e la donna sta eseguendo degli accertamenti per verificare lo stato di salute suo e del feto.