MODA Klaus Davi orgoglioso per il successo del roccellese Nicola Brognano

R. & P.

“Il roccellese Nicola Brognano campeggia sulle tv e sui giornali di tutto il mondo proiettando internazionalmente il brand Italia e il brand Calabria. La sua collezione di abiti presentata in queste ore a Milano e realizzata per Blumarine, è stato un incredibile successo di critica. A nome di tutte le reggine e di tutti i reggini, gli voglio dire grazie per quello che fai e siamo orgogliosi di te. La tua collezione di abiti sta conquistando il mondo. Sei un mito ! “.

Lo ha dichiarato Klaus Davi, massmediologo e già candidato sindaco di Reggio Calabria, città che ha dato anche i natali ad altri geni della moda come Gianni, Donatella e Santo Versace.