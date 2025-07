Acquistare e poi gestire un veicolo è un impegno estremamente gravoso dal punto di vista economico, sia per le aziende che per i privati. Ci sono numerose spese da sostenere, non solo nell’immediato e spesso tutti costi accessori rappresentano un onere del quale è difficile farsi carico.

Ma rinunciare all’auto non è un’opzione da poter prendere in considerazione, in particolare per coloro che utilizzano questo mezzo di trasporto per lavoro. Ecco allora che il noleggio diventa la soluzione di mobilità perfetta, non solamente per le imprese ma anche per coloro che non sono provvisti di partita iva.

E i numeri relativi ai nuovi contratti di noleggio, per i primi mesi del 2025, lo dimostrano.

Secondo i dati resi noti da UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), il noleggio a lungo termine si sta confermando nuovamente protagonista del mercato italiano, con una crescita che supera il 6% (254.328 contratti stipulati nei primi 3 mesi di quest’anno).

A farla da padrone, naturalmente, ci sono ancora una volta le aziende le quali, con oltre 215 mila contratti stipulati nel primo trimestre dell’anno in corso, rappresentano l’84,7% del totale. Ma quella relativa ai privati resta comunque una quota di tutto rispetto, con il 15,3% del totale e poco meno di 39 mila nuovi contratti di noleggio sottoscritti. Cifre che lasciano ben sperare anche per il resto del 2025 e che comunque sono la conferma del fatto che questa formula, sia per i privati che per le imprese, rappresenta l’opzione più conveniente sotto ogni aspetto.

Scegliere il noleggio come alternativa all’acquisto, infatti, significa eliminare completamente ogni genere di preoccupazione relativa alla gestione del veicolo, comprese le spese accessorie e quelle amministrative. All’interno della rata mensile, infatti, sono compresi tutti i costi, da quelli per l’utilizzo del mezzo fino alla manutenzione e all’assicurazione rca. L’assistenza stradale è garantita e il corrispettivo mensile non cambia, per l’intera durata del contratto.

Ma per godere appieno di tutti i vantaggi che la formula del noleggio porta con sé, però, è molto importante rivolgersi ad un vettore in grado di proporre soluzioni convenienti e, soprattutto, rimanere al fianco del cliente in ogni momento. E per chi è alla ricerca di un partner affidabile e sempre presente, ABordo è sicuramente la scelta vincente. Parliamo del nuovo servizio di noleggio a lungo termine offerto dal Gruppo Sella, una realtà consolidata nel campo del leasing, che mette a disposizione dei suoi clienti la possibilità di usufruire di formule contrattuali complete, flessibili e sempre vantaggiose.

Perché il noleggio rappresenta il futuro della mobilità, non solo per il 2025 ma anche per gli anni a venire. Ma per viaggiare davvero senza pensieri, è sempre meglio avere al proprio fianco qualcuno su cui poter contare.