MOBILITA’ DIRIGENTI SCOLASTICI Clelia Bruzzì lascia l’Iis “Marconi” di Siderno

di Domingo Crea

Con Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria Dott.ssa Maria Rita CALVOSA sono state pubblicate in data 15/07/2020 le operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti scolastici per conferme, mutamenti, mobilità interregionale per l’A.S. 2020/2021.

Di seguito vengono elencati i Dirigenti Scolastici del territorio reggino che dal prossimo 1° Settembre hanno ottenuto la conferma della sede di titolarità per rinnovo Contratto al termine del triennio , il mutamento d’incarico o la mobilità interregionale in molti istituti della provincia, sia Comprensivi (scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado) che Licei ed Istituti Tecnici e Professionali (scuole secondarie di secondo grado):

● DIRIGENTI SCOLASTICI CONFERMATI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

1) – Dott.ssa MARRA Antonina – RCIC804004 I.C. “O. LAZZARINO” GALLICO REGGIO CAL

2) – Dott.ssa FIASCHE’ Maria Giuliana – RCIC81300V I.C. MARINA DI GIOIOSA IONICA

3) – Dott.ssa MILITANO Marina – RCIC82100T I.C. DE ZERBI-MILONE PALMI

4) – Dott. NUCERA Vincenzo – RCIC83700B I.C. “DE AMICIS” PLATI’

5) – Dott. NATOLI Sebastiano – RCIC84400E I.C. “M. MACRI” BIANCO

6) – Dott.ssa MAFRICI Consolata Irene – RCIC85200D I.C. BOVA MARINA – CONDOFURI

7) – Dott. LA VALVA Vincenzo – RCIC862004 I.C. PAOLO VI – CAMPANELLA GIOIA TAURO

8) – Dott.ssa NUCERA Margherita – RCIC86900V I.C. NOSSIDE PYTHAGORAS REGGIO CAL.

9) – Dott.ssa NICOLO’ Eva Raffaella -RCIC87100V I.C. CASSIODORO-DON BOSCO REGGIO C.

10) – Dott. LOPRETE Giuseppe RCIS00300C I.I.S. “G.RENDA” POLISTENA 11) – Dott. MORFEA Antonino RCIS01100B I.I.S. ZANOTTI BIANCO MARINA DI GIOIOSA I.

12) – Dott.ssa RAMONDINO Graziella – RCIS01700A I.I.S. “E. FERMI” BAGNARA CALABRA

13) – Dott.ssa FIORENZA Rosita – RCIS03800B I.I.S. MAZZONE ROCCELLA IONICA

14) – Dott.ssa MORABITO Francesca M.-RCPM05000C LICEO ST.”G.RECHICHI” POLISTENA

15) – Dott.ssa CIAPPINA Carmela – RCRH100001 IPALB – TUR VILLA SAN GIOVANNI

18) – Dott. PEDULLA’ Gaetano – RCRI010006 I.P.S.I.A. SIDERNO

17) – Dott. MILETO Francesco – RCTF030008 I.T.I. “M.M.MILANO” POLISTENA

● DIRIGENTI SCOLASTICI CONFERMATI SU SEDE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

1) – Dott. PRATICO’ Fortunato – RCIC812003 I.C. MONTEBELLO J.-MOTTA S. G.

● ASSEGNAZIONE DI ALTRO INCARICO A DD.SS. TITOLARI SU SEDI CHE NELL’A.S. 2019/2020 RISULTANO ESSERE SOTTODIMENSIONATE

1) – Dott. BONARDELLI Michele – RCIC84300P IST. COMPRENSIVO FOSCOLO BAGNARA C.

● MUTAMENTO INCARICO DD.SS. ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

1) – Dott.ssa MONTEROSSO Maria Rosa – RCPS030006 LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” REGGIO DI CALABRIA 2) – Dott.ssa BARBERI Sonia – RCIC867007 I.C. CARDUCCI – V. DA FELTRE REGGIO DI CALABRIA

● MUTAMENTO INCARICO DD.SS. IN PENDENZA DI CONTRATTO INDIVIDUALE CHE ABBIANO MATURATO ALMENO 4 ANNI DI PERMANENZA NELLA ATTUALE SEDE DI TITOLARITA’

1) – Dott.ssa BRUZZI’ Clelia – RCPS060002 L.S.S. “MICHELE GUERRISI” CITTANOVA

2) – Dott. ROTOLO Ferdinando – RCIC861008 I.C. “SAN FRANCESCO” PALMI

3) – Dott. SURACE Fortunato – RCIC81000B I.C. BRANCALEONE

● MUTAMENTO INCARICO DD.SS. IN PENDENZ A DI CONTRATTO INDIVIDUALE CHE ABBIANO MATURATO ANCHE UN SOLO ANNO DI PERMANENZA NELLA ATTUALE SEDE DI TITOLARITA’

1) – Dott.ssa LABATE Adriana – RCIC870003 I.C. ALVARO -GEBBIONE REGGIO DI CALABRIA

2) – Dott.ssa CURRA’ Anna Teresa -RCIC875006 I.C. SAN SPERATO CARDETO REGGIO CAL.

3) – Dott. MILIDONE Carlo – RCIC87200P I.C. GALLUPPI COLLODI BEVACQUA REGGIO CAL.

4) – Dott. GERIA Marco – RCIC80600Q I.C. CATANOSO DE GASPERI REGGIO DI CALABRIA

5) – Dott.ssa PANZERA Daniela Antonia RCIC83500Q I.C. “R.PIRIA” SCILLA

6) – Dott.ssa ZAVETTIERI Lucia RCIC80700G I.C. GIUSEPPE MOSCATO REGGIO CALABRIA

7) – Dott. NUCERA Vincenzo – RCIS00700Q I.I.S. F.SCO LA CAVA BOVALINO

● MOBILITA’ INTERREGIONALE IN INGRESSO

1) – Dott.ssa GALLETTA Carla – RCIC853009 I.C. DE AMICIS MARESCA LOCRI – proveniente. LOMBARDIA

2) – Dott. MARCIANO Gaetano – RCMM19800R C.P.I.A. STRETTO TIRRENO – IONIO REGGIO CALABRIA proveniente LOMBARDIA

E’ possibile consultare Il conferimento e mutamento.degli incarichi ai D.S con decorrenza 01.09.2020 in tutta la Calabria al seguente Link: -> http://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2020/07/m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0009774.15-07-2020.pdf