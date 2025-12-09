L’europarlamentare, supportato dal Coordinamento Corigliano-Rossano per la Palestina, ha voluto accertarsi delle condizioni di salute del detenuto ed esprimere piena solidarietà.

R. & P.

CORIGLIANO – ROSSANO – Un atto di forte valore politico e umano, l’eurodeputato di AVS Mimmo Lucano ha effettuato una visita a sorpresa all’interno della Casa di Reclusione di Rossano. L’obiettivo della visita è stato incontrare Ahmad Salem, il giovane palestinese attualmente detenuto nella struttura con l’accusa di terrorismo. L’iniziativa è stata organizzata con il supporto del Coordinamento Corigliano-Rossano per la Palestina e dell’attivista Vincenzo Fullone, che da tempo seguono con attenzione la vicenda giudiziaria e umana di Salem, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei suoi diritti fondamentali.

Mimmo Lucano, avvalendosi delle sue prerogative di parlamentare europeo che gli consentono l’accesso alle strutture detentive, ha scelto di incontrare il giovane per verificare di persona le sue condizioni di salute e il trattamento ricevuto all’interno del penitenziario. Alla sua uscita, Lucano ha rassicurato gli attivisti presenti sulle condizioni di salute del ragazzo e sul suo stato d’animo, sottolineando come la visita lo abbia rincuorato e abbia riacceso in lui la speranza di poter presto uscire. “Ahmad è innocente, è vittima della criminalizzazione della lotta in solidarietà al popolo palestinese che da due anni a questa parte il Governo Meloni sta portando avanti con decreti liberticidi ed antipopolari come il DL Sicurezza e il DDL Gasparri” – dichiara il Coordinamento. “La presenza di Mimmo Lucano oggi a Rossano” – proseguono gli attivisti – “è un segnale fondamentale. Non si tratta solo di verificare il rispetto delle norme detentive, ma di rompere l’isolamento al quale questo ragazzo è stato sottoposto dimostrandogli la nostra vicinanza e solidarietà. Volevamo che Ahmad sapesse di non essere solo”.

Il Coordinamento Corigliano-Rossano per la Palestina rilancia la mobilitazione del 13 dicembre alle ore 11, sotto il Carcere di Rossano, per continuare a tenere alta l’attenzione su Ahmad Salem e chiederne l’immediata scarcerazione, e invita tutti a scrivere ad Ahmad Salem, per fargli sentire solidarietà al seguente indirizzo: Casa di reclusione Rossano, C/da Ciminata snc, Corigliano-Rossano (CS), 87067.